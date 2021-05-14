رغم كورونا.. إقبال كثيف على سينمات الإسكندرية في ثاني أيام العيد (صور)

شهدت دور العرض السينمائية بوسط محافظة الإسكندرية إقبالا كثيفا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، رغم التحذيرات من التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجمع العديد من الشباب أمام دور السينما، في حفلة السابعة مساءً، قبل مواعيد الإغلاق المقررة من مجلس الوزراء، والتي تنص على إغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والسينما في تمام التاسعة مساءً خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما شهد وسط المدينة زحاما شديدا بالشوارع الرئيسية بمنطقة محطة الرمل والمنشية وطريق الكورنيش، رغم التحذيرات بعدم التجمعات وانتشار قوات الأمن لفض التجمعات والحد من التكدس.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وكذلك غرف العمليات الفرعية في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة والتعامل الفوري معها.

وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم على أرقام تليفونات (034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.

الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء أصدر عدة قرارات كان على رأسها غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين، وتكون إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد، وإقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى بنفس إجراءات صلاة الجمعة، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات.

إقبال علي السينمات

إقبال علي السينمات

إقبال علي السينمات

إقبال علي السينمات

إقبال علي السينمات

إقبال علي السينمات