أيمن حمزة: توافر 25% احتياطيًا من إجمالي إنتاج التيار الكهربائي

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود احتياطي يقدر بـ25% من إجمالي الإنتاج الكهربائي، ولا يوجد أي تخفيف للأحمال على مستوى الجمهورية.

وقال حمزة، في تصريح لـ"الدستور"، إن الوزارة شكلت فرق طوارئ للتدخل السريع في حالة الإبلاغ عن أي عطل، مؤكدا عدم حدوث أي انقطاعات في التيار الكهربائي خلال عيد الفطر.

وطالب حمزة المواطنين في حالة وجود أي عطل أو انقطاع للتيار لديهم بالإبلاغ عنه عن طريق رقم التليفون 121.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أوضحت أن إجمالي الاستثمارات لتطوير شبكات توزيع كهرباء قطاع غرب الغربية (طنطا، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور) التابع لشركة جنوب الدلتا بلغ 90 مليون جنيه.