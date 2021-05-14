«الدستور» تحاور الممثل ذو الألف وجه.. سيد رجب: لا أحلم بالبطولة المطلقة

الفنان سيد رجب واحد من أهم النجوم على الساحة الفنية حاليًا، بعد أن قضى سنوات طويلة يقدم أعمالًا مسرحية بصفته «هاويًا» بجانب عمله مهندسًا، ولم يتفرغ للتمثيل إلا فى بداية الثمانينيات، ولم ينل شهرته الحالية إلا فى السنوات العشر الأخيرة.

يختار «رجب» أدواره بعناية شديدة، دون النظر إلى حجمها، والأهم بالنسبة له هو العمل نفسه، لذا دائمًا ما يقدم أدوارًا متميزة تترك بصمة لدى الجمهور، وقدم العديد من الشخصيات فى أكثر من ٨٠ عملًا متنوعًا بين المسرح والدراما والسينما.

تفاصيل مشاركة الفنان سيد رجب فى 3 أعمال درامية فى رمضان 2021

وعن تفاصيل مشاركته فى ٣ أعمال درامية رمضانية هى «لعبة نيوتن» و«موسى» و«وكل ما نفترق»، كان لـ«الدستور» هذا الحوار.

■ كيف نجحت فى التوفيق بين ثلاثة أعمال درامية تشارك فيها دفعة واحدة هذا الموسم هى «لعبة نيوتن» و«موسى» و«وكل ما نفترق»؟

- مشاركتى فى ثلاثة أعمال درامية جاءت بالمصادفة، فمثلًا «لعبة نيوتن» كان من المقرر أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ظروف انتشار فيروس كورونا اللعين حالت دون عرض العديد من المسلسلات الرمضانية العام الماضى، وأجبرت أكثر من مسلسل على إيقاف التصوير، وبالأخص «لعبة نيوتن»، لأن العمل يتطلب السفر لتصوير عدة مشاهد خارج مصر، ووقتها توقفت حركة الطيران، والحمد لله فى النهاية العمل اكتمل ولعل التأخر كان خيرًا لنا.

واخترت «موسى» و«وكل ما نفترق» من بين ٥ أعمال عرضت علىّ هذا العام، وأحمد الله على اختياراتى، لأنها كانت موفقة وبشهادة الجمهور أترك بصمة مميزة فى كل عمل، وللحقيقة جميع الأدوار شدتنى من أول قراءة، فهى أعمال متميزة مكتوبة بحرفية ولمخرجين أساتذة فى عملهم، سواء تامر محسن أو محمد سلامة أو كريم العدل ومصطفى أبوسيف.

■ كيف ترى تفاعل الجمهور مع مسلسل «لعبة نيوتن»؟

- الحمد لله ردود الأفعال فاقت التوقعات منذ طرح الفيديو الترويجى للمسلسل، والجميع تساءل: ماذا تعنى «لعبة نيوتن»، وبمجرد عرض الحلقات الأولى تلقيت العديد من الرسائل حول غموض شخصية «بدر» وروقانه والسر وراء «عسل الأفيون».

ردود الأفعال إيجابية للغاية، لأننا قدمنا للجمهور دراما وإثارة وغموضًا بشكل جديد لم يره فى أى عمل آخر من قبل، وأنا على يقين تام أن نجاح «لعبة نيوتن» سيستمر حتى بعد الموسم الرمضانى ويترك بصمة مع الجمهور.

■ هل توقعت هذا النجاح الكبير لشخصية بدر والمسلسل بشكل عام؟

- شخصية «بدر» مميزة وقريبة إلى قلبى جدًا من بين كل الشخصيات التى قدمتها وأخرجت خلالها مهارات تمثيلية فكرتنى بروح العمل على المسرح. حالة من التناغم التمثيلى رهيبة بين فريق العمل كله الذى توقع تقديم شىء هادف يجذب الجمهور ويحترم عقليته، تتوافر فيه جميع عناصر النجاح، لكن هذا الصدى المميز لم يتوقعه أحد، خاصة أن الجمهور فى النهاية هو الذى يقرر إذا كان العمل جيدًا أم لا.

■ هل واجهت أى صعوبات فى شخصية «بدر»؟

- بغض النظر عن شخصية «بدر»، أى شخصية أقدمها فى عمل تكون بمثابة تحد لى، وتحتاج إلى دراسة قوية لكى أفهم أبعادها، وتحتاج لتحضيرات وقراءة لمعرفة كل ما يتعلق بها، وبالتالى أبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تقديمها بشكل يقنع الجمهور وتنال إعجابه.

■ ما الذى شجعك على المشاركة فى العمل؟

- العمل مع المؤلف والمخرج العبقرى تامر محسن كان بالنسبة لى «حلمًا» ووافقت دون تردد بمجرد عرض الفكرة، وعندما بدأت فى قراءة السيناريو الذى كتبه هو نفسه وجدته مكتوبًا بحرفية شديدة، وتحمست أكثر لتجسيد شخصية «بدر» التى وجدتها مركبة ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل خلال مشوارى الفنى، وذلك ضمن أحداث تناقش العديد من القضايا الاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على نماذج إنسانية مختلفة، فى ٣٠ حلقة خالية تمامًا من المط والإطالة.

يشارك فى العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم النجمة الأستاذة منى زكى «معجونة تمثيل» أعتبرها أختى، وتعاونت معها من قبل فى مسلسل «آسيا»، إلى جانب الفنانين المميزين محمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد، كل منهم نجم فى منطقته ويعتبر إضافة كبيرة لأى عمل فنى.

■ كيف وجدت التعاون مع تامر محسن؟ وما الذى دار فى كواليس التصوير؟

- الأستاذ تامر محسن مخرج ومؤلف مميز يهتم بكل تفاصيل العمل، لديه رؤية مختلفة ويستطيع أن يخرج من الممثل أفضل ما عنده أمام الكاميرا، ويخلق روح الأسرة المتعاونة فى موقع التصوير، ويحرص على خروج العمل فى أفضل صورة ممكنة.

الكواليس كانت رائعة للغاية، وشعرت بالحزن الشديد بعد انتهاء التصوير، خاصة أننى شعرت بأن «اللوكيشن» هو بيتى الثانى الذى توجد فيه أسرتى، وكنا جميعًا حريصين على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وهو أمر ساعدتنا عليه الشركة المنتجة، التى وفرت جميع مستلزمات الوقاية حفاظًا على سلامة فريق العمل.

■ ننتقل إلى دور المعلم وهبة فى مسلسل «موسى».. كيف رأيت تفاعل الجمهور معه؟

- سعدت كثيرًا بردود الأفعال، رغم انشغالى طوال الوقت فى التصوير وعدم تمكنى من قراءة كل ما يكتبه الجمهور أو النقاد عن الشخصية.

الحمد لله كانت ردود جيدة للغاية، وأصبح المسلسل «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعى، وسط بحث مكثف من الجمهور عن حلقاته لمشاهدتها، وتفاعلهم الدائم مع كل حلقة.

■ وما الذى جذبك للمشاركة خاصة أنك قدمت من قبل دور تاجر المخدرات الصعيدى أمام محمد رمضان أيضًا فى «نسر الصعيد»؟

- أختلف معك فى هذه النقطة.. لا أكرر نفسى مرتين وأحرص دائمًا على الاختلاف والتنوع فى أدوارى، ولا يوجد وجه مقارنة بين المعلم وهبة فى موسى، وهتلر الذى قدمته فى نسر الصعيد، كل شخصية منهما لها بُعد ومسار يختلف تمامًا عن الآخر والخط الدرامى والسيناريو لا يمت للآخر بصلة، حتى وإن كنت أدخل فى صراع مع «رمضان» يأتى صدفة فى أى عمل نشارك فيه سويًا، وهذا التعاون الخامس بيننا بعد سلسلة نجاحات فى «جواب اعتقال» و«قلب الأسد» و«عبده موتة» و«نسر الصعيد».

والذى جذبنى للمشاركة توافر جميع مقومات النجاح، إضافة إلى شركة «سينرجى» للإنتاج التى توفر كل الإمكانيات لخروج العمل بشكل مميز، إضافة إلى السيناريو المحكم الذى كتبه المؤلف المحترف الأستاذ ناصر عبدالرحمن، صاحب الإبداعات الدرامية، والذى أدهشنى بعد قراءة السيناريو كما اعتاد المؤلف الكبير فى أعماله.

السيناريو كان خاليًا من أى ثغرات فى خطوطه الدرامية التى تناقش حقبتين زمنيتين مختلفتين فى الفترة من ١٩٤٢ إلى ١٩٥٢، فى الصعيد والقاهرة والإسكندرية، وتحتوى على أحداث عالمية ومدوية وتفاصيل مهمة منها الحرب العالمية الثانية التى غيرت الواقع حول العالم، كذلك انتشار الكوليرا وهو مشابه تمامًا لما يحدث حاليًا مع فيروس كورونا اللعين والفيضان.

كما يرصد المسلسل الكثير من القضايا الاجتماعية والنماذج الإنسانية الموجودة على أرض الواقع، إضافة إلى الأحداث المحلية مثل حريق القاهرة، الذى افتعله الإخوان الإرهابيون، إضافة إلى قضايا المخدرات، مرورًا بواحدة من أهم القضايا التى تخص المرأة فى الصعيد وهى تزويج الفتيات القاصرات لكبار السن وغيرها.

■ اخترت أن تظهر بمكياج لمريض «البهاق» خلال المسلسل.. من أين جاءت الفكرة؟

- فى الحقيقة ملامح الشخصية وظهورى بالبهاق كان فكرة المخرج محمد سلامة، الذى تشرفت بالعمل تحت قيادته، فهو مخرج موهوب وواعٍ وصاحب رؤية متميزة، يحب عمله كثيرًا وأثق فى اختياراته ورسمه وبصمته التى يضعها فى الشخصيات.

رحبت جدًا بالفكرة، فكلنا بشر وأى شخص مُعرض للإصابة بأى مرض، ولا داعى للتنمر الذى يحدث من بعض الأشخاص فى المجتمع، ومن وجهة نظرى أن المتنمر هو المريض الحقيقى.

ووافقت على الفكرة لتغيير نظرة الناس تجاه مرضى «البهاق»، والحمد لله لاقت الفكرة ردود أفعال إيجابية إلى جانب تواصل مرضى «بهاق» معى للتعبير عن سعادتهم باللفتة الإنسانية فى المسلسل.

■ رغم نجوميتك وتألقك.. وافقت على المشاركة كضيف شرف فى «وكل ما نفترق» لماذا؟

- لا أهتم بمساحة وحجم الدور، فهو لا يشغل بالى تمامًا، الممثل المتميز قادر على أن يخطف الناس بمشهد واحد، ومن وجهة نظرى أن إتقان الدور يحكم من هو البطل فى أى عمل سواء كان دراميًا أو سينمائيًا أو مسرحيًا، ومسلسل «وكل ما نفترق» يناقش قضايا اجتماعية مهمة.

■ معنى ذلك أنك لم تبحث عن البطولة المطلقة؟

- إطلاقًا.. لا أضع معايير لاختيار أدوارى ولا أبحث ولا أحلم بالبطولة المطلقة، والحمد لله البطولة تعرض علىّ كثيرًا، وإذا كنت متلهفًا عليها وأحلم بها بهذا الشكل كنت حصلت عليها منذ فترة طويلة، لكنى أعتقد أنه لا يوجد دور قدمته إلا وتركت بصمة لجمهورى وتم تكريمى عليه وهذا يكفينى، والحمد لله راضٍ عن نفسى جدًا وأسعى دائمًا للحفاظ على مكانتى أمام الجميع.