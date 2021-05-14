رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2021 /2022، تستهدف تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تشهد حجم استثمارات كبير ومشروعات غير مسبوقة فى الريف، ما يؤدى إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.

كما تحدث «الفقي» في تصريحات لـ«الدستور» عن الزيادة في الأجور والمعاشات والعلاوات بالموازنة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد نتيجة لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي مكن الموازنة من الإنفاق على الجوانب الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا استهداف انخفاض العجز الكلي إلى 6.6%، مقابل 7.9% في العام المالي الحالي، وتحقيق فائض أولى يتراوح من 1.5 فى المائة إلى 2% بقيمة 108 مليارات جنيه مقابل نصف فى المائة فى العام المالى الحالى بقيمة 17 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن إيرادات الموازنة تتحمل المصروفات وتحقق فائضاً بعد استبعاد فوائد وأقساط الدين، مما يؤكد تحسن الموارد والإيرادات رغم جائحة كورونا.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الموازنة الجديدة حققت ما يزيد عن النسب الدستورية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أنه سيتم الإنفاق بشكل أكبر على التعليم والمستشفيات والمدارس.