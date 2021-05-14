السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الليلة.. الكواكب الصخرية تزين السماء ويمكن رؤيتها بالعين المجردة

الكواكب
الكواكب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بالعين المجردة بعد غروب الشمس، اليوم الجمعة، الكواكب الصخرية "عطارد والزهرة والمريخ" في نظامنا الشمسي، لتزين الأفق الغربي من السماء.


وقال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن هلال القمر الجديد كان قريبًا مع كوكب عطارد أمس، كما سيقترن القمر مع كوكب المريخ بعد غد.
 

وأضاف أنه يوم الاثنين المقبل سيكون كوكب عطارد في أقصى استطالة شرقية له حيث تبلغ المسافة القوسية بينه وبين الشمس 22 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.
 

من جانبه، أوضح المهندس ماجد أبوزاهرة مدير عام الجمعية الفلكية بجدة - في بيان أصدره اليوم - أنه لرؤية الكواكب الصخرية "عطارد والزهرة والمريخ" يفضل أن يكون الأفق خاليًا من العوائق مثل الأشجار والمباني القريبة، ومن أفضل الأماكن لهذا الغرض الشواطئ البحرية أو السهول المفتوحة أو المرتفعات على جبل أو مبنى شاهق.
 

ولفت إلى أنه بجانب ظهور تلك الكواكب في السماء، سينضم هلال القمر إلى اللوحة الكوكبية الجميلة، ويلاحظ أن كوكب الزهرة لايزال منخفضًا جدًا في السماء، ولكن يوما بعد يوم يرتفع في السماء وستكون رؤيته اسهل في وقت لاحق من الصيف.

الكواكب الصخرية العين المجردة تزين السماء

الأكثر قراءة

«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

بعد تحليل عبدالله رشدي الاغتصاب الزوجي مقابل المال.. مغردون: «من عجائب الزمن»

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان يبهر المشاهدين.. ومغردون: «حاجة عظمة»

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين