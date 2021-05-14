عضو بجمعية رجال الأعمال يثمن دور القيادة السياسية في التصدي لكورونا

ثمن المهندس طارق عمر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين دور القيادة السياسية منذ بداية جائحة فيروس كورونا التي أثرت وهددت عدد كبير من اقتصاديات دول العالم، مؤكدًا أن مصر لم تتأثر بتلك الجائحة بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أنها أدارت أزمة كورونا بطريقة احترافية.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك عددا كبيرا من المبادرات تم إطلاقها مثل الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلى.

وأضاف: «لم يقتصر دور الحكومة على إطلاق المبادرات الخاصة بالصناعة فقط بل شملت عددا كبيرا من القطاعات مثل الزراعة والسياحة والتعليم والصحة وقطاع التشييد والبناء الذي له دور كبير جدا في زيادة الاستثمارات المحلية وخفض نسبة البطالة، فضلاً عن تشغيل عدد كبير من مصانع مواد البناء والرخام والجرانيت».