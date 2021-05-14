الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عضو بجمعية رجال الأعمال يثمن دور القيادة السياسية في التصدي لكورونا

جمعية رجال الاعمال
جمعية رجال الاعمال المصريين

ثمن المهندس طارق عمر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين دور القيادة السياسية منذ بداية جائحة فيروس كورونا التي أثرت وهددت عدد كبير من اقتصاديات دول العالم، مؤكدًا أن مصر لم تتأثر بتلك الجائحة بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أنها أدارت أزمة كورونا بطريقة احترافية.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك عددا كبيرا من المبادرات تم إطلاقها مثل الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلى.

وأضاف: «لم يقتصر دور الحكومة على إطلاق المبادرات الخاصة بالصناعة فقط بل شملت عددا كبيرا من القطاعات مثل الزراعة والسياحة والتعليم والصحة وقطاع التشييد والبناء الذي له دور كبير جدا في زيادة الاستثمارات المحلية وخفض نسبة البطالة، فضلاً عن تشغيل عدد كبير من مصانع مواد البناء والرخام والجرانيت».

رجال الأعمال المصريين طارق عمر جائحة كورونا القيادة السياسية المؤسسات الدولية أوكرانيا مصر

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

تفاصيل حبس 9 متهمين في واقعة «كفن عين شمس»

«حياة كريمة» توزع الكعك.. والمستفيدون: «عشنا فرحة العيد»

76 مليون مخدوع.. قصة الصفحة التي زيفت دعم المصريين لـ إسرائيل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى