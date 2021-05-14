الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ملاهي إمبابة».. ضبط 3 خالفوا الإجراءات الاحترازية في العيد

جريدة الدستور

ضبطت أجهزة الأمن 3 أشخاص مقيمين بالجيزة، لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء الخاص بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقيامهم بإدارة وتشغيل ملاهي أطفال دون ترخيص، كائنة بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، ملك أحد الأشخاص «مستأجرة». 

وتم صرف المتواجدين وغلق المكان وتسليم الأرض وبداخلها 11 لعبة متنوعة للجهات المختصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 مقيمين بالجيزة، لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء الخاص بالتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقيامهم بإدارة وتشغيل ملاهي أطفال دون ترخيص، كائنة بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، ملك أحد الأشخاص «مستأجرة». 

وتم صرف المتواجدين وغلق المكان، وتسليم الأرض وبداخلها 11 لعبة متنوعة للجهات المختصة.

الأجهزة الأمنية قرار مجلس الوزراء مواجهة فيروس كورونا ملاهي أطفال بدون ترخيص إمبابة بالجيزة

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