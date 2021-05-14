الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3288 إصابة و289 وفاة بكورونا في بولندا 

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، الجمعة، تسجيل 3 آلاف و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و849 ألفًا و14 مُصابًا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أورده موقع (بولاند إن)، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 71 ألفًا و311 حالة وفاة، فور تسجيل 289 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.

وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونين و589 ألفًا و277 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 188 ألفًا و426 حالة على مستوى البلاد.

يذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 15 مليونًا و144 ألفًا و771 شخصًا.

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 161 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين حتى الآن.

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