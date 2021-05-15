كيف وصل طالب هارفارد مارك زوكربيرج للعالمية؟

صادف، أمس الجمعة، عيد ميلاد مارك زوكربيرج المؤسس التنفيذي لفيسبوك، وبلوغه 37 عامًا في وايت بلينز نيويورك في عائلة متعلمة جيدًا وطور اهتمامه ببرمجة الكمبيوتر في سن مبكرة.

فقد أنشأ زوكربيرج في سن الثانية عشرة برنامج مراسلة باسم Zucknet نفذه كنظام اتصال داخلي، ونظرًا لعلامات نجاحه المبكرة، فقد جعله والديه مدرسًا لبرمجة الكمبيوتر بينما كان لا يزال في المدرسة الثانوية ثم التحق بعد ذلك بجامعة هارفارد.

قصة نجاحه

بينما يلتحق العديد من الأشخاص الأذكياء بجامعة هارفارد، أصبح مارك زوكربيرج معروفًا سريعًا باسم مبرمج الكمبيوتر في الحرم الجامعي، بحلول سنته الثانية كان قد أنشأ بالفعل برنامجين: CourseMatch و FaceMash. 2 ﻿أصبح كلا البرنامجين شائعين بشكل كبير، لكن الجامعة أغلقت البرنامج الأخير بعد أن اعتُبر غير مناسب.

ودخل زوكربيرج في شراكة مع الأصدقاء لإنشاء موقع للتواصل الاجتماعي سمح لطلاب جامعة هارفارد بالتواصل مع بعضهم البعض، تم إطلاق الموقع رسميًا في يونيو 2004 تحت اسم "The Facebook"، وبعد سنته الثانية ترك مارك دراسته الجامعية لمتابعة ما يسمى الآن Facebook بدوام كامل، وصل الموقع إلى مليون مستخدم بنهاية عام 2004.

جذب هذا التطبيق انتباه العديد من شركات رأس المال الاستثماري، وبحلول نهاية عام 2005 وصل الموقع إلى 5.5 مليون مستخدم، وتلقى العديد من عروض الاستحواذ من أمثال Yahoo و Microsoft، وخضع لمعارك قانونية وزاد قاعدة مستخدميه بشكل كبير.

في 30 أكتوبر 2019، أصدر Facebook أن متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين يوميًا بلغ 1.62 مليار لشهر سبتمبر 2019، بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي، وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 2.45 مليار مستخدم، بزيادة قدرها 8٪ على أساس سنوي، واعتبارًا من 30 يناير 2020 بلغت القيمة السوقية للشركة 598 مليار دولار، حيث يمتلك زوكربيرج أكثر من 375 مليون سهم على Facebook ويمتلك 60٪ من حقوق التصويت في الشركة.

الثروة

وتبلغ ثروة مارك زوكربيرج 78 مليار دولار، لكنه تعهد أنه سيتبرع بما لا يقل عن 50٪ من صافي ثروته لأسباب خيرية قبل وفاته، وعندما ولدت ابنته ماكس أعلن مارك وزوجته بريسيلا تشان خطابًا مفتوحًا تعهدوا فيه بالتخلي عن 99 ٪ من صافي ثروتهما خلال حياتهم، ومع ذلك انتقد الكثيرون الطريقة التي يتبرع بها زوكربيرج بثروته، فالمؤسسة الخيرية التي أنشأها مع زوجته هي شركة ذات مسؤولية محدودة، حيث يمكن لها القيام باستثمارات هادفة للربح وتبرعات سياسية، على عكس الصناديق الخيرية.

زوجته وحياته الشخصية

التقى مارك بزوجته في عام 2003، وعقدا قرانهما في عام 2012، في جامعة هارفارد، وقال عنها إنها أهم شخص في حياته، ووضعت تشان قواعد صارمة في حياتهما بسبب انشغاله بفيسبوك، فكانا يقضي معها حوالي 100 دقيقة، يذهبون إلى الحديقة والتجديف ويلعبون البوتشي قائلة: "نحاول أن نكون قريبين جدًا من أهدافنا وما نؤمن به وما نتمتع بفعله في الحياة".

واشترى زوكربيرج وتشان منزلاً من خمس غرف نوم مقابل 7 ملايين دولار في حي Crescent Park في بالو ألتو في مايو 2011، ثم اشترى زوكربيرج المنازل الأربعة المحيطة بمسكنه في العام التالي مقابل 43 مليون دولار للسماح له بتوسيع ممتلكاته.

يوميات مارك زوكربيرج

يستيقظ مارك زوكربيرج فى تمام الثامنة صباحا، حيث يقوم بالتحقق من حسابه على فيس بوك ورسائل "فيس بوك ماسنجر" وواتس آب عبر هاتفه، وذلك وفقا لتصريح سابق لزوكربيرج نفسه.

بعد ذلك يقوم بممارسة بعض الرياضة، حيث يقوم بذلك ثلاث مرات أسبوعيا، وفى بعض الأحيان يصطحب كلبه Beast معه، حيث يصف هذا الأمر بأنه يجعله أكثر سعادة وفرح، خاصة وأن كلبه من نوعية Hungarian sheepdog.

بعد ممارسة بعض الرياضة، يتناول إفطاره، حيث لا يركز كثيرا فى نوع الإفطار فهو لا يحب أن يضيع الوقت فى القرارات الصغيرة والبسيطة.