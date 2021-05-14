1109 إصابات بفيروس كورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم، تسجيل ألفًا و109 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 373 ألفًا و351 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (بيلتا- نيوز) البيلاروسية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 363 ألفًا و873 شخصًا عقب تسجيل ألف و67 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل ألفين و681 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 14 ألفًا و687 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 6 ملايين و50 ألفًا و830 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس من العام الماضي.