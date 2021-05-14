إقبال كثيف على قلعة «قايتباي» بالإسكندرية في ثاني أيام العيد

شهدت قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية إقبالا كثيفا خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والسعة العددية، وذلك لسلامة الزائرين ومواجهة فيروس كورونا.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، اليوم، إنه بعد الإقبال المتوسط في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، شهدت قلعة قايتباي إقبالا أكبر في اليوم الثاني للعيد، وسط اتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الزائرين والعاملين بالقلعة على حد السواء.

وأضاف أنه يتم قياس درجة الحرارة للزائرين قبل دخول القلعة، وعدم السماح بدخول القلعة إلا بالكمامة، وتعقيم مستمر لقلعة قايتباي، وفقًا لتعليمات مشددة من وزارة السياحة والآثار لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالكامل حفاظا على سلامة الزائرين والعاملين.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الفرعية في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة والتعامل الفوري معها.

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