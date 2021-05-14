«خدت دور برد عجيب».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

أعلن الفنان خالد الصاوي عن إصابته بوعكة صحية منعته من أن يهنئ أصدقاءه وأحبابه بعيد الفطر المبارك، مطمئنا جمهوره في الوقت نفسه بأن حالته مستقرة بشكل كبير، ولكنه فضّل التواجد في المنزل وعدم الخروج.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

وكتب خالد الصاوي، منذ قليل في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "عيد سعيد أحبابي وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني، خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو إنفلونزا ولا كورونا ولا تسمم، أظن وبعض الظن إثم مش كله إن حد شرارة حب نجاحي في رمضان، وماله خليه يعيش ما ياخد الروح إلا اللي باريها، ومنتظر آراءكم في (أحمد نوتردام) مع رامز وغادة عادل".

بدوره، تواصل "الدستور" مع أحد المقربين من الفنان خالد الصاوي لنطمئن على صحته، والذي أكد أنه بصحة جيدة والأمر لا يتخطى إصابته بدور البرد.

تصدر إيردات السينما بفيلمه مع رامز جلال

ويشارك خالد الصاوي في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "أحمد نوتردام"، والذي تصدر إيرادات السينما محققا مليونا و668 ألف جنيه في أول يوم عرض سينمائي بعيد الفطر، متقدماً على فيلمي "ديدو" لكريم فهمي، و"ثانية واحدة" لمصطفى خاطر ودينا الشربيني بفارق كبير.

"أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال وخالد الصاوي وغادة عادل وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وحمدي الميرغني، وتدور قصته حول وقوع مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية أحدب نوتردام المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه الاسم نفسه، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه، الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يذكر أن خالد الصاوي شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسلين مختلفين حقق خلالهما نجاحا جماهيريا، الأول مسلسل "القاهرة كابول" بشخصية عادل مع النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، كما شارك في مسلسل "اللي مالوش كبير" بشخصية عابد تيمور مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.