الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«خدت دور برد عجيب».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أعلن الفنان خالد الصاوي عن إصابته بوعكة صحية منعته من أن يهنئ أصدقاءه وأحبابه بعيد الفطر المبارك، مطمئنا جمهوره في الوقت نفسه بأن حالته مستقرة بشكل كبير، ولكنه فضّل التواجد في المنزل وعدم الخروج.

 

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

وكتب خالد الصاوي، منذ قليل في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "عيد سعيد أحبابي وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني، خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو إنفلونزا ولا كورونا ولا تسمم، أظن وبعض الظن إثم مش كله إن حد شرارة حب نجاحي في رمضان، وماله خليه يعيش ما ياخد الروح إلا اللي باريها، ومنتظر آراءكم في (أحمد نوتردام) مع رامز وغادة عادل".

 بدوره، تواصل "الدستور" مع أحد المقربين من الفنان خالد الصاوي لنطمئن على صحته، والذي أكد أنه بصحة جيدة والأمر لا يتخطى إصابته بدور البرد. 

تصدر إيردات السينما بفيلمه مع رامز جلال 

ويشارك خالد الصاوي في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "أحمد نوتردام"، والذي تصدر إيرادات السينما محققا مليونا و668 ألف جنيه في أول يوم عرض سينمائي بعيد الفطر، متقدماً على فيلمي "ديدو" لكريم فهمي، و"ثانية واحدة" لمصطفى خاطر ودينا الشربيني بفارق كبير.

 "أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال وخالد الصاوي وغادة عادل وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وحمدي الميرغني، وتدور قصته حول وقوع مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية أحدب نوتردام المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه الاسم نفسه، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه، الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم. 

يذكر أن خالد الصاوي شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسلين مختلفين حقق خلالهما نجاحا جماهيريا، الأول مسلسل "القاهرة كابول" بشخصية عادل مع النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، كما شارك في مسلسل "اللي مالوش كبير" بشخصية عابد تيمور مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي. 

خالد الصاوي احمد نوتردام اللي مالوش كبير القاهرة كابول حالة خالد الصاوي الصحية الفنان خالد الصاوي

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

حرارة ونشاط في الرياح.. تفاصيل حالة الطقس الـ 3 أيام المقبلة

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

«خدت دور برد عجيب».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى