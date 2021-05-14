تردد قناة اليرموك 2021 على القمر الصناعي نايل سات

تصدر تردد قناة اليرموك محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا خاصة مع انتهاء شهر رمضان الكريم وايضا الاعلان عن تغير الترددد الخاص بها مما اثار جدل واسع في عمليات البحث عنه.

تردد قناة اليرموك

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه اليوم الجمعة 14-5-2021، تردد قناة اليرموك، لعشاق المسلسلات التركية خاصا وبرامج مميزة عاما، حيث انها تيث وتبعث اشارتها من قلب المملكة الأردنية .

وأنطلقت قناة اليرموك عام 2012 عبر النايل سات كما تعتبر القناة قناة ترفيهية متنوعة ومميزة على مدار الساعة

برامج قناة اليرموك

1 - سيرة المصطفى للدكتور علي الصلابي .

2 - سلسلة التفسير، لبسام جرار .

3 - العودة إلى الطبيعة، سمير الحلو .

4 - التغريبة الفلسطينية

5 - برنامج بيتكم عامر، دعاء جبر.

6 - استوديو اليرموك، عمر عياصرة وينال فريحات .

7 - برنامج دين ودنيا، مع د أحمد نوفل.

8 - برنامج أعرف عدوك، مع سلطان العجلوني

12 - برنامج علامات_الساعة، مع د محمد طعمة القضاة

مسلسلات قناة اليرموك

1 - مسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل الغازي الموسم الثاني، وهو مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

2 - عاصمة عبد الحميد، وهو مسلسل تاريخي تركي يتحدث عن عهد السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين والخلفاء الفعليين في الدولة العثمانية، ومساعيه في سبيل نصرة الأمة الإسلامية ومواجهة دسائس الغرب واليهود لإسقاط الخلافة الإسلامية.

3 - اعاده مسلسل كوت العمارة، وهو مسلسل تركي تاريخي، حيث بدأ عرضه في 18 يناير عام 2018 ويدور حول دور الجنود العثمانيين في معركة حصار الكوت والمعركة الشهيرة بين البريطانيين والعثمانيين في مدينة الكوت (محافظة واسط) جنوبي شرق بغداد في العراق خلال الحرب العالمية الأولى والتي هُزم فيها الجيش الانكليزي أمام الجيش العثماني.

تردد قناة اليرموك

التردد 11678

الاستقطاب عمودي

الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي نايل سات