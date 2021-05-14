منفذ مذبحة القليوبية ينتحر في مكان اختبائه

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات حادث إطلاق بائع خضروات النيران على طليقته وأولاده بالقليوبية، وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة عقد حفل خطوبة لكريمتهما دون علمه.

وأثناء أعمال الملاحقات الأمنية لفريق البحث لتحديد مكان اختبائه لضبطه أقدم على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه.

وتلقى مركز الخانكة بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بناحية سرياقوس دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال مباحث القليوبية، وبرئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، تبين قيام شخص، 45 سنة، بائع خضروات مقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته تجاه كل من نجله 24 سنة، وكريمته 18 سنة، وشقيق طليقته 40 سنة، ونجل شقيق آخر لطليقته 25 سنة، وخطيب الثانية 20 سنة، جميعهم بائعو خضروات، مُصابون بأعيرة نارية متفرقة وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش، وفي وقت لاحق توفيت الثانية والثالث.

وكلف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين قيام طليقة المتهم، 42 سنة ربة منزل مقيمة طرف الأول، بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته، قام على إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ووفاة الثانية والثالث.

وبتاريخ اليوم ومن خلال الملاحقة الأمنية للمتهم، برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بالأماكن المحتمل تردده عليها والاختباء بها، عُثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسرى داخل أرض زراعية بذات الناحية.

وعثر بحوزته على متعلقاته الشخصية، وعثر بجواره على السلاح الناري المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.