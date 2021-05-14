حقيقة زيارة الشيف بوراك منزل السيدة روحية الأم المثالية على مستوى الجمهورية

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار خبر عن زيارة الشيف بوراك التركي، منزل السيدة روحية بالمنوفية، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، والمعروفة إعلاميًا بسيدة الجنة.

وأكد نجل السيدة روحية، المهندس محمد حبيب، لـ"الدستور"، أن الصورة المنتشرة للشيف بوراك، وظن البعض أنها لأشقائه مع الشيف الشهير أثناء زيارته المنوفية، ما هي إلا تشابه للمتواجدين في الصور مع إخوته، وأنهم لم يلتقوا أو يستضيفوا بوراك نهائيًا.

وانتشرت خلال الساعات الماضية صورة تجمع الشيف الشهير بوراك، التركي الجنسية، بأربعة شباب من ذوي الهمم، يوجد بينهم وبين أبناء السيدة روحية، الأم المثالية للجمهورية خلال العام الحالي، تشابه، وتداول البعض عبر صفحات السوشيال ميديا أن الشيف الشهير في زيارة للسيدة بمنزلها في المنوفية، وهذا ما أكد نفيه نجلها.

وكانت قد شاعت قصة السيدة روحية منذ فترة، والتي انفرد بنشرها موقع "الدستور"، وحازت على إعجاب وتعاطف وتقدير الجماهير في مصر والوطن العربي، وفازت مؤخرا بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وكرمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعطاها وسام الأم المثالية.

والسيدة روحية مسنة تبلغ من العمر 60 عاما، وترعى 4 أبناء من ذوي الهمم، ولديها شاب واحد معافى تعبت على تربيته حتى أصبح يعمل مهندس طباعة بإحدى مؤسسات الطباعة المصرية.

كما عاشت السيدة روحية حياة صعبة تحملت فيها تعب أبنائها الأربعة، ومع كل ذلك كانت تتمتع بالنفس العفيفة والروح الطيبة المرحة الراضية بقضاء الله، وكرمتها وزيرة التضامن، حيث حازت قصة كفاحها على شعبية وتشجيع وحب من كل الفئات، وكرمها محافظ المنوفية عدة مرات.