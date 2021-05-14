وزير النقل يحضر زفاف نجلة سائق قطار منع كارثة بأسوان (فيديو)

شهدت منطقة مستعمرة السكة الحديد بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ثاني أيام العيد، حضور كامل الوزير وزير النقل، حفل زفاف ابنة قائد قطار أسوان، وذلك بعد إعطاء وزير النقل وعدَا له بالحضور، أثناء تكريمه، عقب تفادي حادث تصادم قطار مع جرار زراعي، يعترض طريقه في محطة دراو.

وسادت حالة من الفرحة والسرور بين عائلة العروس وأهالي المنطقة لتقدير وزير النقل وبساطته، ووفائه بوعده بحضور زفاف نجلة قائد قطار سياحي بأسوان.

جدير بالذكر أن وزير النقل كرم قائد قطار أسوان خالد الليثي، بعد تفادي كارثة جديدة كانت تكاد أن تضع وزارة النقل في أزمة ضمن سلسلة حوادث القطارات التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة.

وكان خلال شهر أبريل الماضي، تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا يرصد تسلق أحد الجرارات الزراعية الحاملة لمحصول قصب السكر السور لدخول إلى شريط السكة الحديد والعبور، وجاء ذلك بالتزامن مع وقت مرور قطار النوم السياحي الذي يحمل رقم 86، عند محطة دراو التابعة لمحافظة أسوان.

واستكمل المنشور أنه تمكن قائد القطار خالد الليثي، ومساعده محمود مأمون من اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث إنه على الفور اتخذ قرار الرباط السريع ''الفرامل'' حتى يتوقف القطار، وبهذا التصرف تفادي حدوث حادثة كبرى، كانت من الممكن تحصد أروح أخرى.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' خلال منشوارتهم، عن استيائهم من سوء وعي الأهالي الذي من الممكن أن يساهم بدوره في خلق كارثه كبرى وحصد أرواح الأبرياء.

وشهدت عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية حوادث للقطارات، التي راح أثرها ضحايا، وأصيب أشخاص آخرون أيضًا، والتي كانت سببًا رئيسيًا في نشر حالة من الحزن والخوف على جميع الأهالي.