الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«مصر للدراسات الاقتصادية»: القاهرة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتنمية سيناء

نيفين جامع
نيفين جامع

قال أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الأسبوع الماضي شهد نشاطا ملحوظا للرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من اللقاءات خاصة فيما يتعلق بملف وزارة الكهرباء والطاقة، واجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن الكهرباء في مصر الذى تم تحسينه بشكل كبير للغاية، أيضًا ملف التنمية في سيناء وإمداد أرض الفيروز بالتغذية وخطوط الكهرباء، موضحًا أن مصر تضع خطة استراتيجية طموحة طويلة المدى لتنمية سيناء.


وأشار «زكريا» في تصريحات صحفية أنه عندما ننظر إلى التنمية في سيناء يجب أن نتناول الملف بشكل عام ننظر إلى جهود الدولة في ملف البنية التحتية سواء من كهرباء أو مياه أو صرف صحي وغيره وهو ما تهتم به مصر لتنمية جزء هام وغالى من مصر وهو شبه جزيرة سيناء.

ولفت مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن مصر أصبحت مصدرًا لقطاع الكهرباء والطاقة على المستوى الدولى، من خلال خطوط ربط الكهرباء مع العديد من الدول مثل السودان والعراق والأردن، وهى من الدول التي ترتبط مع مصر بعلاقات استراتيجية قوية، ويأتي ذلك نتيجة للوفر في الكهرباء.


وأكد أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا مع رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة الأسبوع المنصرم، أيضًا تناول شقًا هامًا وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والطاقة وأيضًا خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته بحلول 2023، وكل ذلك ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الصادرات المصرية في كافة القطاعات وخاصة الزراعية، وهو ما يساهم بشكل كبير في علاج العجز بين الصادرات والواردات وعجز الميزان التجاري وأيضًا مصدر كبير لتشجيع المنتج المحلى المصري وينعكس إيجابيًا على دعم قطاع الصناعة بشكل كبير.

مصر الإكتفاء الذاتي الصناعة وزارة الكهرباء استراتيجية طموحة سيناء

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