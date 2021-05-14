وفاة نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق محمد مرعي

توفى نجم منتخب مصر وغزل الأسبق محمد مرعي، اليوم الجمعة، في مسقط رأسه بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، وجار تحديد موعد دفنه بمقابر الأسرة بمدينة زفتى، ومن المنتظر أن تشهد الجنازة حضور كبير من جماهير غزل المحلة التي تعشق هداف الفريق في نهاية فترة السبعينات وبداية الثمانينات.

ولعب مرعي ضمن صفوف غزل المحلة، بداية من عام 1973، قادمًا من نادي نسيج زفتي، ليلعب بجوار النجوم الكبار عماشة وعمر عبد الله وحنفي هليل وخورشيد وجابر يحيي، ومن قبلهم عصمت البهنسي والعديد من النجوم، الذين فازوا بالدوري العام المصري في هذا الموسم، وكان أحد لاعبي المنتخب المصري وقائده في مباراة مصر أمام كينيا عام 1981، وقبلها لاعبي فريق غزل المحلة محط أنظار المنتخب الوطني ووصل في بعض الأحيان أن يكون 6 من لاعبي المنتخب الأساسيين من فريق غزل المحلة.

وأحرز الراحل عدد كبير من الأهداف للمحلة ومنتخب مصر، ولكن يبقي هدفه في مرمى إكرامي الكبير في مايو 1980 في لقاء المحلة والأهلي، علي ستاد القاهرة هو الأشهر.

ويعد نادي غزل المحلة، أحد أندية كرة القدم في مصر، أنشئ في العام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادي الوطني الراحل طلعت حرب وبدأت ممارسة الكرة بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين ثم كان إنشاء استاد الغزل في عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة في دوري الشركات في ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته في الدوري الممتاز.

بحكم وجوده في مدينة كبيرة مثل مدينة المحلة الكبرى أصبح له جماهيره في المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، وهو من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدوري العام ولعب في الدوري المصري الممتاز 44 مرة، ساهم المحلة بكثير من المواهب لمنتخب مصر.