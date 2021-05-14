رئيس جامعة سوهاج يسلم هدية الرئيس السيسي لأسرة أحد شهداء الأطقم الطبية

سلم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أسرة شهيد الأطقم الطبية المرحوم الدكتور صلاح أحمد محمد مسعود من أبناء المستشفى الجامعي، الهدية المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشهداء القطاع الطبي، وهي عبارة عن هدايا مالية وعينية "سجادة رُسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالي، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وكحك عيد الفطر المبارك".

وخلال الزيارة نقل رئيس الجامعة تحيات رئيس الجمهورية وتهنئته لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديره لتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول في جائحة كورونا، وأن الدولة المصرية لن تنسى ما قدموه من تضحية هم وعائلاتهم.

ومن جانبه أعرب عزيز عن فخره وسعادته بمبادرة الرئيس التي تعبر عن صدق المشاعر تجاه أبناء الوطن من المخلصين، وحرصه الدائم على رعايتهم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كيفما تعودناه دائما أبا حنونا على كل المصريين.

كان قد زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء جامعات (القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، عين شمس، حلوان، بني سويف، سوهاج، طنطا، الزقازيق، المنصورة، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، الأزهر) أسر الشهداء بمنازلهم، وتسليمهم هدايا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرًا من سيادته لشهداء القطاع الطبي.

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي والشعب بعيد الفطر

فيما تقدم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ونشر المركز الإعلامي للجامعة نص التهنئة “إنه لمن دواعي سروري أن أهديكم سيادة الرئيس باسم مجلس جامعة سوهاج خالص التهنئة ‏القلبية وأذكاها بحلول عيد الفطر المبارك، وأن يديم الله على مصرنا الغالية وأهلها الأوفياء نعمة الأمن والأمان، وان يحقق لها من خلال قيادتكم الحكيمة وإخلاص أبنائها التقدم والتنمية والرخاء والاستقرار.. كل عام ومصرنا الحبيبة بكل خير".