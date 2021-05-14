الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب دهسته سيارة في القاهرة

جثة شاب
جثة شاب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم، بدفن جثة شاب دهسته سيارة في شارع قصر العيني.

ولقي شاب مصرعه صباح اليوم، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء قيادته دراجة نارية في شارع قصر العيني قرب ميدان التحرير وسط القاهرة.

وتلقت غرفة شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغاً بحدوث تصادم وسقوط ضحية بشارع قصر العيني، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ومقيم بمنطقة السيدة زينب.

وكشفت التحريات أنه أثناء قيادة الشاب لدراجة نارية صدمته سيارة ملاكي ما أسفر عن وفاته في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على قائد السيارة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثة المجني عليه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض سائق السيارة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات.

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