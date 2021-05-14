«وداعًا الشيخ صالحين».. نجوم الفن ينعون محمد ريحان

نعى عدد كبير من نجوم الفن الفنان القدير محمد ريحان، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، في مستشفى الزقازيق الجامعي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وأعلنت أسرته أنه سيتم دفنه عقب صلاة المغرب بمقابر العائلة بمدافن كفر الإشارة، مع الحرص على اتخاذ التدابير والاحترازات الطبية.

وكتب المخرج محمد سلامة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله وحده، الأستاذ محمد ريحان في ذمة الله.. من أحسن الناس اللي اتعاملت معاهم، فنان وراجل محترم، الله يرحمك يا أستاذ محمد أنا حزين جدا من الخبر ده ربنا يسكنك فسيح جناته".

فيما كتبت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها على "فيسبوك": "ربنا يرحمه ويغفرله ويكرمك يا سلامة إنك رشحته بعد وقت طويل في البيت من غير شغل.. ربنا يدخله الجنة"، وقالت الفنانة عارفة عبدالرسول: "لا إله إلا الله.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة... وجع قلبى".

كما كتب الفنان صبري فواز: "الشيخ صالحين فى رحاب الله، مع السلامة يا أستاذ محمد ريحان، ولا إله إلا الله".

اشتهر بأدواره الطيبة

أثرى الوسط الفني بعدد كبير من الأدوار التي قدم في معظمها دور الرجل الطيب والأب الحنون، ومنها مسلسل "سوق العصر" وعدد كبير من الأعمال، وكان قد اختفى خلال الفترة الماضية وعاد هذا العام بعملين قويين للغاية، وترك بصمة كبيرة في الموسم الرمضاني.

وجاء رحيل الفنان محمد ريحان بعد أيام قليلة من انتهاء عرض مسلسل "موسي"، الذي كان يقدم خلاله شخصية "شيخ صالحين" جد "موسي"، وهي الشخصية التي كان يقدمها الفنان محمد رمضان، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهي زركش" وقام بدور "فكري"، والمسلسل تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين: يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي.