«الداخلية» تطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال العيد (فيديو)

حرصت وزارة الداخلية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام العيد لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت «الداخلية» قد أمّنت احتفالات عيد الفطر المبارك التي تشمل تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين، ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى أثناء التعامل مع المواطنين لتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التأمين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التأمين التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.