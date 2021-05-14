الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب بواريك شعر بمطار القاهرة

تهريب مستلزمات شعر
تهريب مستلزمات شعر

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ رأفت وهيب مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من بواريك الشعر الطبيعى ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقف عبد الله تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود أجسام تكرارية معتمة أسفل الملابس بالحقائب.

وبالعرض على أحمد عاطف عبد الحميد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبن وجود 100 باروكة من الشعر الطبيعي و62 عبوة من المستلزمات الخاصة بها مخبأة أسفل الملابس بالحقائب.

وقرر رأفت وهيب مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية  وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 69 لسنة 2020 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

جمارك
جمارك
قانون ملابس استيراد ضبط مطار القاهرة الدولي القاهرة

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