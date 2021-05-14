ضبط تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020ـ وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه عبدالسلام عادل، رئيس قسم تفتيش الركاب المعين على لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصرى قادم من لبنان أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى رأفت مأمور الفحص، فتلاحظ له وجود شرائط أدوية وسط متعلقات وملابس الراكب داخل حقائبه.

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف عبدالرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا تبين وجود 21 شريط تركيز 150 مل وتركيز 75 مل، بإجمالي 210 أقراص من الأقراص المخدرة بين طيات ملابسه.

وقام أسامة دياب مدير الجمرك، بمواجهة الراكب بالمضبوطات فأقر بأنه يقوم بتوصيلها لشخص يتعاطى الأقراص المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 48 لسنة 2021، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.