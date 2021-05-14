الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج الاستروكس في السلام 4 أيام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الاستروكس بدائرة قسم السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على أحد الأشخاص في منطقة السلام، لترويجه مخدر الأستروكس.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة السلام، بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بترويج مخدر الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على "كمية من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى، و سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويج مادة الأستروكس المخدر على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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