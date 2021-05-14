الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مواطنون يتسللون لبحر المكس.. ومفتشو مصايف الإسكندرية يخلون الشاطئ

مواطنون يتسللون لشاطئ
مواطنون يتسللون لشاطئ المكس

تسلل عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، إلى شاطئ المكس غرب الإسكندرية، وقاموا بالنزول إلى مياه البحر، في ثاني أيام عيد الفطر، رغم قرارات إغلاق الشواطئ ومنع ارتياد المواطنين لها، وفقًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وقال اللواء جمال رشاد، في تصريح صحفي اليوم، إنه تم رصد بعض الأعداد القليلة من المواطنين بعد ظهر اليوم على شاطئ المكس، مشيرًا إلى أنه تم الدفع على الفور بمجموعة عمل من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتم إخلاء الشاطئ تمامًا.

وأكد «رشاد» انتشار مفتشي الإدارة بشواطئ الإسكندرية، البالغ عددها ٦٦ شاطئا، من أبوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا، لإحكام السيطرة وإخلاء الشواطئ من المواطنين، وقد تلاحظ التزام المواطنين بالقرارات وعدم النزول إلى الشواطئ إلا أعداد قليلة حيث تم التعامل معهم وتوضيح أهمية الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. 

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

IMG-20210514-WA0027
IMG-20210514-WA0027
IMG-20210514-WA0032
IMG-20210514-WA0032
IMG-20210514-WA0031
IMG-20210514-WA0031
IMG-20210514-WA0029
IMG-20210514-WA0029
شاطئ المكس شواطئ الإسكندرية عيد الفطر المبارك إغلاق الشواطئ تسلل المواطنين

الأكثر قراءة

76 مليون مخدوع.. قصة الصفحة التي زيفت دعم المصريين لـ إسرائيل (تحليل بيانات)

تفاصيل حبس 9 متهمين في واقعة «كفن عين شمس»

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

حرارة ونشاط في الرياح.. تفاصيل حالة الطقس الـ 3 أيام المقبلة

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى