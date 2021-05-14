مواطنون يتسللون لبحر المكس.. ومفتشو مصايف الإسكندرية يخلون الشاطئ

تسلل عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، إلى شاطئ المكس غرب الإسكندرية، وقاموا بالنزول إلى مياه البحر، في ثاني أيام عيد الفطر، رغم قرارات إغلاق الشواطئ ومنع ارتياد المواطنين لها، وفقًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وقال اللواء جمال رشاد، في تصريح صحفي اليوم، إنه تم رصد بعض الأعداد القليلة من المواطنين بعد ظهر اليوم على شاطئ المكس، مشيرًا إلى أنه تم الدفع على الفور بمجموعة عمل من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتم إخلاء الشاطئ تمامًا.

وأكد «رشاد» انتشار مفتشي الإدارة بشواطئ الإسكندرية، البالغ عددها ٦٦ شاطئا، من أبوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا، لإحكام السيطرة وإخلاء الشواطئ من المواطنين، وقد تلاحظ التزام المواطنين بالقرارات وعدم النزول إلى الشواطئ إلا أعداد قليلة حيث تم التعامل معهم وتوضيح أهمية الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودور السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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