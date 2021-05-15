10 عروض مسرحية فى انتظار الجمهور بعيد الفطر

عدد كبير من العروض المسرحية يتم عرضها بداية من اليوم على عدد كبير من المسارح في القاهرة وذلك للترفيه على الجمهور في عيد الفطر.

وتنقسم العروض المسرحية الذي تبدأ العرض بداية من اليوم بين عروض قطاع خاص وعروض قطاع عام وتستعرض "الدستور" تفاصيل هذه العروض وأماكن عرضها.

مسرح القطاع الخاص

أشرف عبدالباقي ينافس بعرضين "مسرحية كلها غلط" و"صباحية مباركة".

على مسرح الريحاني بوسط البلد يقدم الفنان إشرف عبدالباقي عرض "مسرحية كلها غلط.. جريمة في المعادي" لمدة يومين متتاليين وهو العرض الذي قدمه من قبل وحقق نجاح جماهيري كبير وتبدأ أسعار تذاكره من 200 لـ400 جنيه، ويشارك في بطولتها بجانب أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من شباب الفنانين الموهوبين ومسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وJonathan sayerو Henry shields.

كما يشارك الفنان أشرف عبدالباقي أيضا بعرض "صباحية مباركة" على مسرح جراند حياة والعرض من بطولة نجوم الكوميديا ابطال مسرح مصر علي ربيع واوس اوس ومن اخراج اشرف عبدالباقي وتبدأ اسعار تذاكر العرض من 100 لـ400 جنيه ويتم تقديمها لمدة يومين متتالية هم 14 و15 مايو.

هاني رمزي يعود بشخصية أبو العربي

أما الفنان هاني رمزي فيعود مرة أخرى لتقديم شخصية "أبوالعربي" الذي اشتهر به ولكن هذه المرة من خلال عرض مسرحي يحمل اسم "أبو العربي في ميشن أيمبوسيل" ويتم تقديمها على مسرح جراند طيبة في الفترة من 14 لـ22 مايو.

ويشارك فيها عدد كبير من النجوم بجانب هاني رمزي وهم داليا البحيري ومحمد جمعة وحجاج عبدالعظيم وأحمد فتحي وليلى عز العرب وعمرو عبدالعزيز، وهي من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

والعرض تدور فكرته حول أن "أبو العربي" الشخصية الشهيرة يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة وأسعار تذاكر العرض تبدأ من 150 لـ750 جنيه.

مسرح القطاع العام

سامح حسين يعود بالمتفائل

أما مسرح القطاع العام فتم إعداد برنامج ترفيهي على جميع مسارح الدولة لمدة ثلاث أيام متتالية يعد أبرز هذه العرض على المسرح القومي بالعتبة عرض "المتفائل" الذي يتم تقديمه في تمام السادسة مساءً، وتدور فكرته حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

وهو من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي وهو عن رواية كانديد للكاتب فولتير إعداد و إخراج إسلام امام وتبدأ أسعار التذاكر من 55 جنيها وتصل لـ105 جنيهات.

"الصندوق" و"طقوس العودة" على مسرح الطليعة

أما مسرح الطليعة بالعتبة فيتم تقديم عليه أكثر من عرض فيقدم في قاعة زكي طليمات عرض "الصندوق" في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتدور أحداث العرض ي إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة.

وبتطور الأحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية وهو من بطولة ياسر الطوبجي، وناصر شاهين، وطه خليفة من إخراج رضا حسنين، وتذكرة العرض بـ35 جنيها.

وفي نفس المسرح بقاعة صلاح عبدالصبور تعرض مسرحية "طقوس العودة" في تمام الساعة السادسة مساءً، وفكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، وهو من بطولة نجلاء يونس، وماهر محمود، ومن إخراج سعيد سليمان وتذكرة العرض بـ25 جنيها.

عروض للأطفال بمسرح العرائس

وعلى مسرح العائم الصغير يعرض مسرحية "صاحب مقام" ابتداء من ثالث أيام العيد السبت السابعة مساء إخراج عادل حسان.

أسعار التذاكر لا تتخطى الـ50 جنيها، أما بالنسبة لعروض الأطفال فيقدم على مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل " في تمام السادسة والنصف مساء ويدور حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعوني، وهو فكرة وإخراج محمد نور، وأسعار التذاكر لا تتخطى حاجز الـ35 جنيها.

وعلى مسرح متروبول بالعتبة تعرض مسرحية "القطط" الساعة السابعة مساء من بطولة سيد جبر، جلال عثمان، وعايدة غنيم، ووائل ابراهيم، تأليف وأشعار صفوت زينهم، وإخراج صفوت صبحي سعر التذكرة 35 جنيها، وعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني.

ويتم تقديم عروض، هم: "حقول القراميط " و "ملك الشتاء" و"ليالي سيد درويش"، في تمام الساعة السادسة مساء العروض من تأليف محمد عبدالحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل، ومادونا، وشيماء أبوبكر، ومن إخراج يوسف أبوزيد وأسعار التذاكر تبدأ من 20 جنيها وتصل لـ50 جنيها.

عرضين في الإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية فيعرض هناك عرضين تابعين لللبيت الفني للمسرح الأول على ليسية الحرية، ويحمل اسم "قاع" ويبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، ويناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، والعرض هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزوإخراج محمد مرسي، وسعر التذكرة 32 جنيها أما على مسرح بيرم التونسي يعرض مسرحية "حكايات الصياد و أمير البحار" في تمام الساعة السادسة مساء وهو يهدف إلى التركيز على أهميه العلم والأبحاث العلمية في تقدم الأمم وازدهارها والعرض بطولة خالد خليفة، وإبراهيم الملاح، وميدو بريقع، ومهند مختار، وسلمى جابر، و أحمد العشري، تأليف وإخراج إيهاب مبروك.