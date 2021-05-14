الجمعة 14 مايو 2021
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الكرازة

رئيس الأسقفية: «عندما أرى موسيماني يقود لاعبي الأهلي أتذكر إرشاد الله لأولاده»

الدكتور منير حنا
الدكتور منير حنا

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم، صلوات رسامة مارك تقى سنادة قسًا لخدمة الشباب بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال المطران فى عظة الرسامة: "الجميع يعلم إننى أهلاوي، وعندما أرى موسيماني مدرب فريق الأهلى يقود اللاعبين ويوجههم لكيفية اللعب وهم ينتظروا دائما كلماته وتوجيهه لهم، حينها اتذكر إرشاد الله لأولاده وخدامه في كل حين لذلك يا قس مارك لا تسمح للمعطلات أن تعوقك وتجعلك تحيد عن هدفك فيجب عليك أن تنتبه لسماع صوت الله».  

وأضاف المطران أثناء الوعظة موجها كلماته للقس مارك متحدثا عن كيفية إنهاء خدمته حسب مشيئة الرب: «لا كيف يبدأها لأنه إذا علم كيف يختتمها فبالفعل سيعرف كيف يبدأها وذلك من خلال معرفة الدعوة العامة وهى البشارة بملكوت السماوات إذ هى دعوة مقدمة لكل مؤمن لإعطاء المجد لله».

واستكمل المطران موجها كلماته للقس: «يجب معرفة دعوتك الخاصة من خلال إعداد القادة أثناء تدريسك بكلية اللاهوت وخدمتك داخل الكنيسة وأن تثبت أنظارك على الله حتى لا يضيع الهدف من أمام عينيك».  

واستطرد:  «أذكر القديس أغسطينوس فى كانتربرى حينما سافر من روما وقطع المسافة حتى نصف بلاد فرنسا ولم يكمل الطريق للجزر البريطانية للبشارة بإنجيل المسيح حينما قالوا له الطريق صعب ووعر فرجع القديس أغسطينوس مستسلمًا، فقال له البابا جريجورى كان من الأفضل أن تعتذر قبل أن تبدأ الرحلة، أذهب ثانية وإن لم نتقابل ثانية على الأرض سنتقابل فى السماء ولا تخف، وأكمل أغسطينوس الرحلة وكرز ببشارة الإنجيل وتعمد على يده ١٠ آلاف شخص».

 
وأضاف أن هناك أمور كثيرة تجذب الناس بعيدا عن الله كالمال والخوف والشهرة والمركز، لكن يا قس مارك لا تشغل بالك بمثل هذه المناصب لكن أن تركز أن تكون خدام لله الذى دعاك فأجعل قلبك موحد للرب وأن تكون روحك قابلة للتحديات.

واختتم المطران كلماته للقس مارك: «اليوم ضع يدك فى يد الرب لأنه اب حنون وسر معه الرحلة».

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