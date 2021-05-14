نائب محافظة الإسكندرية يتفقد الشواطئ للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا في العيد

أجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، يرافقها اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف واللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك وهدى أبو كليلة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة الإسكندرية، جولة للمرور علي شواطئ حي الجمرك ومنطقة أبو العباس للتأكد من خلو الشواطئ والالتزام بقرارات الدولة الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك بناءً على قرارات مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإغلاق الشواطئ خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، انتشار مفتشى الإدارة بشواطئ الإسكندرية البالغ عددها ٦٦ شاطئ من أبوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا لأحكام السيطرة وإخلاء الشواطئ من المواطنين، وتلاحظ التزام المواطنين بالقرارات وعدم النزول للشواطئ إلا بأعداد قليلة، حيث تم التعامل معهم وتوضيح أهمية الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدكتورة جاكلين عازر

جولة الدكتورة جاكلين عازر