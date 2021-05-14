الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال»: قطاع التشييد لن يتاثر بموجة كورونا الثالثة

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء برجال الاعما

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إنه ليس هناك تخوفات من انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا على قطاع التشييد والبناء لأنه القطاع الأوحد الذي له دور محوري في الاقتصاد القومي وتنمية المشروعات القومية التي تهدف إليها القيادة السياسية. 

وأوضح «فتح الله» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك أهمية تنموية كبرى تحظى بها المشروعات القومية الجديدة التي تعد مشروعات جاذبة الاستثمارات المحلية الأجنبية بما يحقق أعلى عائد مرود اقتصادي، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا.

وأعلن رئيس لجنة التشييد والبناء أن قطاع العقارات لن يمر بفقاعة عقارية، نظرا لوجود إقبال كبير على المشروعات السكنية الخاصة بسواء بالمدن الجديدة او بالقطاع الخاص ، موضحاً أن هناك طلب متزايد على  الإسكان محدود ي ومتوسط الدخل 

وأضاف أن مبادرة الرئاسية التي تقوم بتمويل المشروعات السكنية بفائدة بنسبة 3% على 30 عاما،  وساعدت على عدم وجود فقاعة عقارية بالسوق العقاري، لافتاً إلى أن إتاحة العديد من المبادرات التى أعلن عنها المركز لدعم تمويل القطاع العقاري لمتوسطي الدخل وإتاحة 50 مليار جنية  تمويل للقطاع من خلال البنوك.

وأشار إلى أن منظومة قطاع العقارات والتشييد والبناء بشكل عام قاطرة لتنمية ولمصانع مواد البناء والمشروعات التنموية حيث الجديدة، وأن الدولة اتخذتها الحكومة التى ساهمت  ارتفاع معدلات ايجابية على العوام المتتالية 2020_2021 رغم تفشي الوباء كورونا، متوقعاً أن هناك ارتفاع بمعدلات الاقتصاد خلال العام المالي الجديد  2022_2023.

ونوه رئيس لجنة التشييد إلى أن الدولة تستهدف تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازية كأحد ركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 حيث قامت الدولة على توطين التنمية والاهتمام لخلق فرص عمل. 

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