«لمسة وفاء».. 7 موظفين يزورون قبر مديريهم الراحل في السويس

توجه 7 موظفين بمديرية التربية والتعليم في السويس، إلى مقابر المدينة على طريق القاهرة، لزيارة قبر مديرهم الراحل الأستاذ مصطفى فتح الله، بعد فترة طويلة قضوها تحت إدارته.

كان أبا وقدوة

وقال أحمد شعيشع، موظف بمديرية التربية والتعليم في السويس: «لا نعتبر أستاذنا الراحل مصطفى فتح الله مجرد مدير في العمل، بل كان أبا وقدوة في الحياة ولم يتركنا يوما في سراء أو ضراء».

وأضاف: «عودنا الأستاذ مصطفى فتح الله رحمة الله تعالى أن يجمعنا تاني يوم العيد وأنه هو بنفسه اللي كان بيعيد علينا، وده أول عيد يجي وميكونش معانا.. عشان كده أخدنا قرار إننا اللي نروح ليه عشان نعيد عليه».

ويقول «شعيشع» إنه كان مثالا للمدير المثالي، فهو أب وأخ أكبر كان يتمتع بشخصية عبقرية تجمع بين الحب والحزم بتوفيق غريب، مضيفا: «يكفي أنه مبيخليش واحد فينا يروح بيتهم زعلان من التاني، علمنا إزاي نحب بعض وإزاي لما نختلف مانزعلش من بعض، علمنا إزاي نبقي واحد وقد الأزمات والشدة، كان بيخلي الوقت الصعب في الشغل يعدي لكل سهولة كنا بنحب ننزل قبل معاد الشغل عشان نتقابل ولازم نجتمع بعد معاد الشغل تتناقش في أي جديد أو طوارئ».

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