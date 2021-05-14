قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة وتدمير مبنى بنك الإنتاج

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجوما مكثفا على قطاع غزة، ودمرت غارة إسرائيلية مبنى بنك الإنتاج قرب مستشفى الشفاء في غزة.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين، تدعو للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع القصف العدواني فى قطاع غزة.

كما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخليل وجنين وغيرها.

من جانبها، أعلنت حركة فتح عن مسيرات في المدن الفلسطينية تجاه نقاط التماس مع إسرائيل.

ولفتت حركة فتح إلى وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

كما أكدت، في بيان لها، أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وحولته إلى ثكنة عسكرية.

ودعت الحركة إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية التي تحققت في تفاهمات القاهرة، وجسدتها معركة الدفاع عن القدس.