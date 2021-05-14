الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ماجدة الرومي بين «عودة الابن الضال» وحفل العيد في مصر .. رحلة طويلة

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

تمتد علاقة الفنانة القديره ماجدة الرومي  مع مصر لسنوات عديدة، انطلقت من خلال كاميرا المخرج يوسف شاهين، الذي كان أول من وثق في قدراتها الفنية.

فقدمت في سنة 1975 أغنيتها الأولى "عم بحلمك يا حلم يا لبنان"، لتلفت نظر المخرج المصري يوسف شاهين فقدمها رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد حتى الآن (عودة الابن الضال) الذي حقق آنذاك نجاحاُ ملحوظاً. 

وتدور قصة الفيلم، حول "الخديوى" الجد الحائر بين ابنه الأصغر الغائب ذلك المهندس النموذجي، وابنه الأكبر الذي لم يستكمل دراسته، وقد صار طاغية فى القرية، تسانده أمه المعروفة بقوة شخصيتها، يضع أهل البلدة آمالهم على عودة الابن الغائب منذ 12 عاما كى ينقذهم من بطش أخيه، لكنه يعود مغلوبا على أمره، ويعمل تحت إمارة أخيه في المعصرة، ولكنهما يصطدمان في النهاية عندما يجدان نفسيهما فى مواجهة الآخر.

وكانت ماجدة قد حققت نجاحاً كبيراً للغايه إلا أنها اعتذرت من قبل للمخرج يوسف شاهين عن المشاركة بأكثر من فيلم، منها: "المصير"، ورشحها الفنان أحمد زكي لمشاركته بطولة أكثر من مشروع فني، ومنها فيلم "رسايل البحر" للمخرج داود عبدالسيد، وآخر بعنوان: "قصة حب" من تأليف الكاتب عماد الدين أديب.

وغابت ماجدة بعد كل هذا النجاح عن مصر لفترة طويلة عاشت فيها في بيروت، حيث أحدثت من هناك مسيرة فنية غنية بالأعمال المهمة، إلا أنها عادت إلى مصر مره أخرى وعادت إليها من بوابة حفل قصر القبة التاريخي. 

واستهلت الرومي الحفل بأغنية (على باب مصر) التي تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبدالوهاب، كما قدمت أغنية (طول ما أملي معايا وبإيديا سلاح) التي كتبها الأخوان عاصي ومنصور الرحباني بعد هزيمة يونيو 1967 ولحنها عبدالوهاب وغناها عبد الحليم حافظ في مرحلة الإصرار على الخروج من الهزيمة بسلاح الأمل. 

ومن ألحان وغناء عبد الوهاب أيضا وشعر الأخوين رحباني غنت (سواعد من بلادي تحقق المستحيلا). وتحية منها لمصر قدمت ماجدة الرومي أغنية جديدة من ألحان الفنان اللبناني مروان خوري بعنوان (يا مساء الخير يا مصر).

محمد عبد الوهاب في فيلم يوسف شاهين ماجدة الرومي قصة حب القرى عبد الوهاب

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