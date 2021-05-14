الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال تسمح باستقبال السياح البريطانيين بعد استئناف لندن السفر إلى الخارج

السفر
السفر

أعلنت البرتغال أنها ستسمح للسياح البريطانيين الدخول إلى البلاد لقضاء العطلات عندما ينتهي الحظر البريطاني على السفر إلى الخارج، يوم الإثنين، المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت وزارة الشئون الخارجية البرتغالية - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم/الجمعة : أن القرار سيدخل حيز التنفيذ من 17 مايو الجاري، مشيرة إلى أن المسافرين من المملكة المتحدة مرحب بهم طالما أنهم يقدمون اختبار "بي سي آر" سلبي، تم إجراؤه خلال 72 ساعة قبل تاريخ الرحلة.

وتعد البرتغال مُدرجة على القائمة الخضراء للمملكة المتحدة المتعلقة بالسفر الخالي من الخضوع لحجر صحي عند الوصول إلى البلاد.

البرتغال كورونا الحظر البريطاني كوفيد اللقاح

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