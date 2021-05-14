الجمعة 14 مايو 2021
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سياسي

«هدية الرئيس».. مستقبل وطن يوزع هدايا على السيدات والأطفال في الشوارع بمناسبة عيد الفطر.. فيديو

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

 وزّع  حزب "مستقبل وطن" هدايا على سيدات وأطفال مصر في الشوارع في محافظات مصر المختلفة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار مبادرة «هدية الرئيس»، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب.

وكان قد قدّم الحزب العديد من الهدايا تحت شعار «هدية الرئيس» خلال الفترة الماضية.

وأعلن الحزب منذ أيام عن المرحلة الخامسة من استبدال السائقين الملتزمين سياراتهم التى تعمل بالبنزين، بسيارات جديدة تعمل بالغاز، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتحت شعار مبادرة «هدية الرئيس».

واستلم السائقون الملتزمون سياراتهم الجديدة التي تعمل بالغاز، موجهين التحية والشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما يبذله من جهد لكل فئات المجتمع.

كما جرى تجهيز 1000 عروس في كل من محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، أسوان، المنوفية، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الدقهلية، الغربية، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنيا، بني سويف، سوهاج، مرسى مطروح، كفرالشيخ، دمياط، المنوفية.

وتوجهت الأسر المستفيدة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه لهم في ليلة كبيرة مثل ليلة القدر، وهي الليلة التي ينتظرونها، حتى يرفعوا أيديهم إلى السماء بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم.


 

هدية الرئيس مبادرة هدية الرئيس حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي عيد الفطر المبارك

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