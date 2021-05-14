مشيرة إسماعيل ونبيلة السيد.. كواليس مسرحية «العيال كبرت»

بعد النجاح الساحق الذي اكتسبته مسرحية مدرسة المشاغبين بطولة عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي وهادى الجيار، شجعت هذه المسرحية أبطالها على إعادة الكرة بمسرحية أخرى لاقت نجاحا كبيرا وهي “العيال كبرت” ولكن هذه المرة بدون عادل إمام وسهير البالي، الذين انطلقا إلى تكوين فرقهما الخاصة وتمثيل مسرحيات وأفلام كانت البطولة المطلقة فيها لهما.

ولم تتوقف محاولة استثمار النجاح في مسرحية أخرى على غرار الأولى فقط، ولكن أيضًا تحولت المسرحية إلى فيلم لكنه لم يلاق نفس نجاح المسرحية، وذلك نظرا لاعتماده على نفس الأدوار بدون تغيير في الشخصيات أو في منطلقاتها، بالإضافة إلى عرضه في وقت تزامن مع عرض المسرحية على التليفزيون المصري.

سعيد صالح يفكر في جزء ثان من المسرحية

فكر الفنان الكبير سعيد صالح في جزء ثان من مسرحية “العيال كبرت”، بحسب تصريحات صحفية، وبالفعل تواصل مع يونس شلبي وأحمد زكي ونادية شكري أبطال عرض “العيال كبرت”، ولكنه تراجع عن هذا الأمر عندما فكر في مشروع جديد صرح بأن عنوانه سيكون "يادي الأيام الجميلة"، وكانت فكرة العرض تدور حول الانتماء المصري، وأكد أنه متفائل بهذه التجربة.

نادية شكري أدت دور "سوسو" بالصدفة

لم تكن الفنانة نادية شكري، والتي قامت بدور سوسو مرشحة لبطولة “العيال كبرت”، وإنما كانت مشيرة إسماعيل هي بطلة العرض ومن سوف تقوم بدور الشخصية، وقبل العرض بثلاثة أيام اعتذرت مشيرة إسماعيل عن العرض لظروف سفر، بعد أن تم طبع اسمها على أفيش العرض، فقام الفنان محمود مرسي بترشيح نادية شكري وأدت دور سوسو.

كريمة مختار بدلا من نبيلة السيد

أدت الفنانة نبيلة السيد، شخصية زوجة رمضان السكري لسنوات، قبل أن يتم الاستعانة بالفنانة كريمة مختار لأداء الدور، وتؤدي الدور وتصوره للتلفزيون ليكون أحد أهم الأعمال في رصيدها.