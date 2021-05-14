الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول يونيو.. موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بدء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي- الشهادة الإعدادية- في الأول من يونيو بدلًا من الموعد السابق وهو 22 مايو، استجابة لأولياء الأمور والسادة النواب، تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وزيادة تركيزهم قبل بدء الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى أن الامتحانات ستكون من الأول من يونيو حتى العاشر من نفس الشهر، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتكون الامتحانات كالتالي: الثلاثاء 1 يونيو مادة الجبر والإحصاء، والخميس 3 يونيو مادة الهندسة، السبت 5 يونيو مادة العلوم، والإثنين 7 يونيو مادة اللغة العربية، الأربعاء 9 يونيو مادة اللغة الأجنبية، والخميس 10 يونيو مادة الدراسات الاجتماعية.

كان قد أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمسجد لطفي شبارة، وقدم التهنئة للمصلين بمناسبة تلك الذكرى الطيبة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرفع الله عنا الوباء الحالي.

وأكد المحافظ أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة الوعى واتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن أماكن التجمعات ومنع التكدس خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستمتاع بعطلة عيد الفطر فى المنازل حفاظا على السلامة العامة للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء المستجد، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء.

 

قرر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتمام الشهادة التعليم

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