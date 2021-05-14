الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عاصي الحلاني يطرح ألبوم «كل الفصول» ويصور كليب «حبيبي» مع ابنه

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الألبوم الجديد  لفارس الأغنية عاصي الحلاني الذي يحمل عنوان «كل الفصول».

ويضم الألبوم 11 أغنية اختارها عاصي بعناية وحرص ليعوض من خلالها محبيه عن غيابه في إصدار ألبوم العام الماضي، ويشمل أغاني "حبيبي" من كلمات نزار فرانسيس وألحان عادل العراقي، و"خلص بيكفي" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى، و"دزلي صوتك" من كلمات صباح مكي وألحان زياد يوسف، و"غدرك مستحيل" من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني ، و"قمر يا عيني عليها" من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني، و"كل الفصول" من كلمات مضر شغاله وألحان عاصي الحلاني، و"كيف أنساك" من كلمات يوسف عطية وألحان عاصي الحلاني، و"مجرد حلم" من كلمات محمد القاسمي وألحان عمرو الشاذلي، و"مغروم اي مغروم" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان ماهر علي، و"منين أجيب العذر" من كلمات نزار فرانسيس وألحان عاصي الحلاني، و"بعدو قلبي" من كلمات وألحان عادل العراقي.  

وحول سبب اختيار “كل الفصول” اسم الألبوم، قال فارس الغناء: «أولا لأني أحببت الأغنية كلاما لما بها من معاني رائعة فقمت بتلحينها ثانيا، هي من الأغاني الطربية التي تم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي، ثالثا الاسم به معاني فقد حسيت إن "كل الفصول" رغم أنها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني أيضا اعتبرت أن كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الألبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية، والقصيدة يقول مطلعها كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي أنت أنا».

وصور عاصي الحلاني فيديو كليب «حبيبي» من إنتاج روتانا في دبي تحت إدارة المخرج أحمد المنجد، وسيعرض على منصات روتانا الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويجمع «حبيبي» عاصي وابنه الوليد، وقال عنه فارس الغناء: «أعد المشاهدين وجمهوري أنهم راح يشوفوا كليب كتير فريش وحلو، والفكرة جديدة نرى فيها  أب وابنه عم يغنوا مع بعض، ورغم أنهما من جيلين مختلفين مع ذلك الانسجام بينهما كبير، وهنا نظهر أن الصداقة بيننا هي أساس علاقة الأب وابنه، وهذا الكليب سيترك طابع جميل عند الناس وراح تأثر الصورة فيهم، والأغنية بها دمج ما بين الموسيقى المعاصرة والطابع الشرقي الذي نتميز به».

عاصي الحلاني البوم كل الفصول روتانا الوليد فيديو كليب حبيبي

الأكثر قراءة

بعد تحليل عبدالله رشدي الاغتصاب الزوجي مقابل المال.. مغردون: «من عجائب الزمن»

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان يبهر المشاهدين.. ومغردون: «حاجة عظمة»

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

بينهم والدة 3 متهمين.. تفاصيل ضبط وإحضار 14 متهما بواقعة «كفن عين شمس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين