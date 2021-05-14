عاصي الحلاني يطرح ألبوم «كل الفصول» ويصور كليب «حبيبي» مع ابنه

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الألبوم الجديد لفارس الأغنية عاصي الحلاني الذي يحمل عنوان «كل الفصول».

ويضم الألبوم 11 أغنية اختارها عاصي بعناية وحرص ليعوض من خلالها محبيه عن غيابه في إصدار ألبوم العام الماضي، ويشمل أغاني "حبيبي" من كلمات نزار فرانسيس وألحان عادل العراقي، و"خلص بيكفي" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى، و"دزلي صوتك" من كلمات صباح مكي وألحان زياد يوسف، و"غدرك مستحيل" من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني ، و"قمر يا عيني عليها" من كلمات غانم جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني، و"كل الفصول" من كلمات مضر شغاله وألحان عاصي الحلاني، و"كيف أنساك" من كلمات يوسف عطية وألحان عاصي الحلاني، و"مجرد حلم" من كلمات محمد القاسمي وألحان عمرو الشاذلي، و"مغروم اي مغروم" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان ماهر علي، و"منين أجيب العذر" من كلمات نزار فرانسيس وألحان عاصي الحلاني، و"بعدو قلبي" من كلمات وألحان عادل العراقي.

وحول سبب اختيار “كل الفصول” اسم الألبوم، قال فارس الغناء: «أولا لأني أحببت الأغنية كلاما لما بها من معاني رائعة فقمت بتلحينها ثانيا، هي من الأغاني الطربية التي تم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي، ثالثا الاسم به معاني فقد حسيت إن "كل الفصول" رغم أنها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني أيضا اعتبرت أن كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الألبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية، والقصيدة يقول مطلعها كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي أنت أنا».

وصور عاصي الحلاني فيديو كليب «حبيبي» من إنتاج روتانا في دبي تحت إدارة المخرج أحمد المنجد، وسيعرض على منصات روتانا الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويجمع «حبيبي» عاصي وابنه الوليد، وقال عنه فارس الغناء: «أعد المشاهدين وجمهوري أنهم راح يشوفوا كليب كتير فريش وحلو، والفكرة جديدة نرى فيها أب وابنه عم يغنوا مع بعض، ورغم أنهما من جيلين مختلفين مع ذلك الانسجام بينهما كبير، وهنا نظهر أن الصداقة بيننا هي أساس علاقة الأب وابنه، وهذا الكليب سيترك طابع جميل عند الناس وراح تأثر الصورة فيهم، والأغنية بها دمج ما بين الموسيقى المعاصرة والطابع الشرقي الذي نتميز به».