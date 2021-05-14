مقتل 5 فلسطينيين في مواجهات بالضفة

استمرت الاشتباكات، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلا الإسرائيلية.

وأعلنت قناة "العربية" الاخبارية، عن مقتل 5 فلسطينيين خلال مواجهات الضفة.. وسادت حالة من التوتر المتزايد، اليوم الجمعة، الضفة الغربية، مع ورود أنباء عن اندلاع اشتباكات في مناطق متفرقة بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقد اندلعت مواجهات في مختلف أرجاء الضفة، منها الخليل وبيت إيل وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية وطولكرم وأريحا ونابلس، وتشهد بيت إيل خاصة حاليا إطلاقا كثيفا للرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فتى فلسطينياً يبلغ من العمر 16 عاماً خلال اشتباكات وقعت في الضفة الغربية المحتلة في وقت متأخر، من مساء الأربعاء، الخامس من مايو.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته أطلقت الرصاص باتجاه فلسطينيين كانوا يلقون عليهم قنابل المولوتوف قرب قرية بيتا الفلسطينية في جنوب نابلس، وذكرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات عملت على إيقاف المشتبه بهم بإطلاق الرصاص نحوهم"، مضيفة أنه سيجري التحقيق في الحادث.

وكان الجيش الإسرائيلي يبحث في المنطقة عن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار، يوم الأحد، عند تقاطع طرق قريب، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخر إصابة خطيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً ثانياً أصيب في الظهر، خلال الاشتباكات، ويخضع للعلاج في المستشفى.

واندلعت اضطرابات بعد الإفطار، مساء الثلاثاء، الرابع من مايو، عندما تبادل مستوطنون يهود، تحرسهم الشرطة الإسرائيلية، وسكان فلسطينيون الإهانات في شوارع القدس الشرقية.

وتدور المواجهات خلال شهر رمضان بسبب قضية منظورة منذ وقت طويل أمام المحاكم، تواجه فيها عدة أسر فلسطينية الطرد من منازلها المقامة على أرض يطالب بها المستوطنون، ومن المقرر عقد جلسة رئيسة في القضية الخميس.

وصاح المستوطنون في الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وهو جزء من الجانب الشرقي بمدينة القدس الذي سيطرت عليه إسرائيل في حرب عام 1967: "عودوا إلى الأردن".. ورد عليهم الفلسطينيون باتهامهم بالعنصرية وانتهاج أساليب المافيا.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، تنقلت شرطة مكافحة الشغب على صهوة جياد في الحي، وألقت القبض على عدد من الشبان الفلسطينيين واستخدمت مدافع مياه لضخ سائل كريه الرائحة لتفريق الحشود.

ويضم حي الشيخ جراح العديد من المنازل الفلسطينية والمباني السكنية، إضافة إلى فنادق ومطاعم وقنصليات.

وقال مسعفون فلسطينيون إن 12 فلسطينياً أصيبوا منذ الأحد في أحدث اشتباكات، واحتاج ثلاثة منهم لعلاج في المستشفى، وقالت الشرطة إن المحتجين رشقوها بالحجارة والمفرقعات أثناء الاحتجاجات.