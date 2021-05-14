الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 hd لمشاهدة أهم الأفلام الوثائقية

قناة ناشيونال جيوغرافيك
قناة ناشيونال جيوغرافيك

يستمتع كثيرون بإجازة عيد الفطر المبارك لعام 2021 من خلال مشاهدة البرامج والمسلسلات والمسرحيات ومن ضمن القنوات التي يبحث عنها المشاهدون قناة ناشيونال جيوغرافيك لمشاهدة برامجها الممتعة، لذلك ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي عبر موقع “جوجل” عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 hd.

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

وتنشر جريدة الدستور تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث تعد من ضمن أفضل القنوات التي تعرض البرامج الثقافية حول العالم، لذلك يتابعها عدد كبير من الجماهير الذين يفضلون البرامج المشوقة والثقافية، مع العلم أن  قناة ناشيونال جيوغرافيك تحظى بعدد كبير من المتابعين من أنحاء الشرق الأوسط، بسبب إختلاف البرامج التي تقدمها ومن خلال يستطيع المشاهد معرفة الكثير من المعلومات التي لم يكن يعلمها حول العالم.

ولأن عمليات البحث مستمرة وبكثرة في الفترة الأخيرة من قبل المشاهدين ومتابعين قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر محركات الإنترنت من موقع جوجل، لذلك يرصد لكم “ الدستور ” في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحث عنها وتشمل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 hd بعد تغير التردد القديم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 hd

يمكنك الأن عزيزي المشاهد معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 hd لكي تتمكن من مشاهدة أفضل البرامج الثقافية والتعليمية والتردد هو كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد على النايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: 12467

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500 

الاستقطاب: عمودي

أسم القناة على جهاز الاستقبال:  NAT GEO Abu Dhabi

وفي سياق متصل، يمكنك الأن متابعة أفضل البرامج الشيقة وأشهر البرامج الموجودة ويتابعها المشاهدين هي كالتالي ( سمكة التونة العنيدة - تحقيقات الكوارث الجوية - العاب العقل - مسجون في الغربية - الحضارة الذهبية - أمن المطارات الموسم التاني البرازيل - البحرية الجامحة - مصنع المأكولات ) وغيرها من البرامج التي يهتم بها المشاهد للتثقيف ولمعرفة المعلومات التي لم يكن يعرفها من قبل، وعلى قناة ناشيونال جيوغرافيك يشاهدها معظم الفئات العمرية والعقلية بداية من سن 12 عام حتى 40 وأكثر من ذلك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 hd تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 قناة ناشيونال جيوغرافيك ناشيونال جيوغرافيك 2021

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

تفاصيل حبس 9 متهمين في واقعة «كفن عين شمس»

«حياة كريمة» توزع الكعك.. والمستفيدون: «عشنا فرحة العيد»

76 مليون مخدوع.. قصة الصفحة التي زيفت دعم المصريين لـ إسرائيل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى