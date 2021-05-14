محافظ بورسعيد: استمرار حملات حي الجنوب لمتابعة وإزالة مخالفات البناء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، استمرار حملات حي الجنوب لمتابعة وإزالة مخالفات البناء على أراضي وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين، في إطار خطة الدولة لمنع التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأكد محافظ بورسعيد أن حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف قام بحملة موسعة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وأسفرت الحملة عن إزالة مبني مخالف بالقرب من أنفاق بورسعيد، والتشديد على عدم عودة المخالفة مرة أخرى.

وفي سياق متصل أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة الأحياء خلال عيد الفطر المبارك، مشيرا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أي أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وفى حى المناخ ، خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قام رئيس حي المناخ الدكتور منصور بكرى بتوزيع الكمامات علي المواطنين وحثهم علي ارتداء الكمامة للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم كما ناشد المواطنين بالاهتمام بأبنائهم وذويهم والتأكد من ارتدائهم الكمامات والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتستمر الحملات والمتابعة اليومية بنطاق الحى لمتابعة التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بسيارات الأجرة والميكروباصات والمحال بكافة المناطق بنطاق حي المناخ.

وفى حي الزهور، قامت حملة مساء أمس على الكافتيريات والمقاهي والمحال بنطاق حي الزهور بقيادة فوزى الوالي رئيس الحى، وقامت بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين ، حيث تم غلق وتشميع عدد ٢ محل لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى حي الضواحي، تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي أعمال رفع وازاله تجمعات القمامة والمخلفات بمناطق مختلفة بالضواحي حيث تم إزالة تجمعات القمامة والمخلفات وكنس الرمال والأتربة من شوارع الحى وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها وحول محيط عدد من المدارس الواقعة بها يأتي ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بمختلف مناطق وقطاعات الحى، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وقرارات غلق المقاهي والكافتيريات في التاسعة مساء.

اعمال أزاله

اعمال أزاله

اعمال أزاله