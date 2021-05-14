ماجدة الرومي تتصدر تريند «جوجل».. تعرف على السبب

تصدرت حفلة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي تريند محرك البحث جوجل، بعد نجاحها الكبير في حفلتها التي أحيتها بقصر القبة بعد فتحه للجمهور، ليتم عرضها بالأمس عبر فضائية "ON" بمناسبة الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، وقد أقيم الحفل يوم 2 من شهر أبريل الماضي.



وغنت ماجدة الرومي خلال الحفل باقة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بتوزيع جديد يتماشى مع تطور الأوركسترا، من توزيع أحمد الموجي، وذلك بقيادة المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني في القاهرة.

ويعد حفل قصر القبة أول الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021، لتكون بذلك أول فنانة تغني في قصر القبة بعد فتحه للجمهور.

وقدم عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي في عيد الفطر حفلات لجمهورهم تذاع "أون لاين"، حيث تم إلغاء جميع الحفلات الجماهيرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حفل المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، بقصر القبة للمصريين، ليس محض صدفة أو مجرد عمل تؤديه، فهي أكدت كثيرا في تصريحات عدة، آخرها لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، حبها الشديد لمصر وأنها لا تستطيع أن تتأخر عندما تطلبها.

ويرجع سبب حب ماجدة الرومي لمصر إلى أنها تعد واجهة العالم العربي بشكل عام والفن بشكل خاص، وأرضها تغني ونيلها يغني، وشعبها الطيب الذي يشفي الآخرين بالحب، وفيها الهيبة التي تحبها في الدول العربية، لافتة إلى أنها تحب السيادة والاستقلال والحرية، وتعتبرها مقدسات، وهذه الأشياء تشعر بها في مصر، حيث يشعر الجزء العربي فيها بأنها بنت من هذه الأرض، فهي امتداد للأرض العربية.

ومشاركة ماجدة الرومي، على حد قولها، في حفلة في قصر القبة الرئاسي يعد طاقة فرح انفتحت في وجهها، حتى إنه أمر أشبه باليمامة التي جلبت غصن زيتون لها فهي لن تردها وتقول لها "ارجعي إلى بلدك".



وتعتبر ماجد الرومي غناءها بقصر القبة شرفا عظيما لها، مقدمة الشكر وقتها للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فتح هذا القصر لتستطيع أن تجري بداخله الحوار التليفزيوني مع لميس الحديدى، الأمر حرك بقلبها عواطف متأثرة وفرحة، ومن أول دخولها الباب دعت: "يارب احمي مصر وابعد عنها الأشرار وابعد عنها كل مكروه".

وأشارت ماجدة الرومي إلى أنها تحب الغناء باللهجة المصرية لأنها لهجة خلقها الله تغني لوحدها ويوجد بها نعومة وشجن وسلاسة كبيرة.