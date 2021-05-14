تحرير 296 محضرا متنوعا وتعقيم 280 مسجدا بالمحلة

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الجمعة، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 296 محضرا متنوعا، منها 158 محضر كمامة، 70 محضر إشغال طريق، و35 محضر بيئة، و23 محاضر نظافة، وذلك على مدار أسبوع مضى.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 280 مسجد، و16موقف سيارات و150 شارع، و7 مراكز شباب، و16 مقر وحدات محليه قروية، و21 ماكينات صرف آلي بالقرى و64 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

محافظة

وكان محافظ الغربية، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات



كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد "الغربية المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين