الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 296 محضرا متنوعا وتعقيم 280 مسجدا بالمحلة

ارشيفية
ارشيفية

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الجمعة، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 296 محضرا متنوعا، منها 158 محضر كمامة، 70 محضر إشغال طريق، و35 محضر بيئة، و23 محاضر نظافة، وذلك على مدار أسبوع مضى.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 280 مسجد، و16موقف سيارات و150 شارع، و7 مراكز شباب، و16 مقر وحدات محليه قروية، و21 ماكينات صرف آلي بالقرى و64 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.
محافظة

وكان محافظ الغربية، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات

 
كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد "الغربية المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين

تحرير 296 محضر متنوع منها 158 محضر كمامة 70 محضر إشغال طريق المحلة محافظة الغربية

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

حرارة ونشاط في الرياح.. تفاصيل حالة الطقس الـ 3 أيام المقبلة

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

«خدت دور برد عجيب».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

مدحت بشاى

الثقافة القوية والخصوصية المصرية

عبد الرحيم طايع

أبونا الراحل صرابامون

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى