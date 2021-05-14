وفاة الفنان محمد ريحان بعد إصابته بكورونا

رحل عن عالمنا مساء اليوم الفنان محمد ريحان، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفى الجامعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا، وسط حالة من الحزن الشديد للوسط الفني، خاصة أن الوفاة جاءت بعد أيام قليلة من نجاحه في شخصية الشيخ صالحين بمسلسل "موسى" من بطولة الفنان محمد رمضان.

وتعلن الأسرة المواعيد النهائية لصلاة الجنازة من مسقط رأسه بمحافظ الشرقية، خاصة في ظل حالة كورونا المنتشرة، ووجود عدد كبير من المحبين للفنان الكبير الذي أثرى الوسط الفني بعدد كبير من الأدوار التي قدم في معظمها دور الرجل الطيب والأب الحنون، ومنها مسلسل "سوق العصر" وعدد كبير من الأعمال، وكان اختفى خلال الفترة الماضية وعاد هذا العام بعملين قويين للغاية وترك بصمة كبيرة في الموسم الرمضاني.

كان الفنان الراحل محمد ريحان قد تعرض خلال الأسابيع الماضية لوعكة صحية مفاجئة، بسبب ارتفاع ضغط الدم، ونقل على إثرها الى العناية المركزة، وغادرها بعد تحسن حالته الصحية، وخلال الفترة الماضية أصيب بفيروس كورونا المستجد ومشكلات في الكلى وخلال أيام قليلة تدهورت حالته الصحية حتى رحل عن عالمنا مساء اليوم.

وقدم الفنان الراحل محمد ريحان خلال رمضان الماضي في السباق الدرامي الرمضاني، مسلسل «موسى»، الذي عرض عبر فضائية «dmc» بدور «الشيخ صالحين»، جدّ «موسى»، الذي جسده الفنان محمد رمضان، كما يشارك ريحان بدور «فكري» في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، الذي يقدّمه الفنان القدير يحيي الفخراني.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.