الكرملين: موسكو ودلهى على اتصال دائم لمكافحة تفشى كورونا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده، مثلها مثل الدول الأخرى، تقدم مساعدات للهند في مواجهتها لفيروس "كورونا"، مشيرا إلى تواصل الاتصالات بين موسكو ودلهي في إطار علاقات التحالف بين البلدين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوسع مساعداتها للهند لمواجهة "كورونا"، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "إن العديد من الدول تقدم الآن كل مساعدة ممكنة إلى الهند، وتقوم روسيا بنفس الأمر"، معربا عن أمله أن تسهم هذه المساعدات في مكافحة الفيروس والتفشي العنيف له وسط الشعب الهند".

وأضاف: "أن الجانبين الروسي الهندي، وبسبب علاقات التحالف الخاصة القائمة، يتواجدون على اتصال دائم بهذا الشأن".

وتشهد الهند موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أشار الأطباء الهنود إلى أنهم لا يملكون القوة والموارد لمساعدة مئات الآلاف من المصابين.

وفي سياق متصل، أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، أنّ متحوّرة الفيروس المسبّب لكوفيد-19 المكتشفة في الهند قد رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنّ المتحوّرة المعروفة باسم "بي.1.617" التي اكتُشِفت في أكتوبر بالهند، رُصِدت في بيانات تسلسل جينيّ جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 بلدا في المجمل في مناطق منظّمة الصحّة العالميّة الستّ.

كما سجلت وزارة الصحة الهندية حتى أمس الثلاثاء، 329 ألفا و942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 22 مليونا و992 ألفا و517 حالة.



ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3876 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 249 الفا و992 حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.