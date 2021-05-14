«العيدية» هدية تضامن بورسعيد للأطفال الأيتام في عيد الفطر (صور)

زارت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، عدداً من دور الأيتام خلال أول وتاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرصها على توفير أجواء احتفالية للنزلاء مساواة بباقي المجتمع.

التقت سوسن حبيش بالأطفال وقدمت لهم التهنئة بالعيد والبلالين، وكذلك ظرف أبيض بداخله مبلغ مالي "عيدية"، وحرصت على التقاط الصور السيلفي والتذكارية معهم، وكذلك مشاركتهم الاحتفالات التي شهدتها الدور.

وأكدت حبيش لـ"الدستور "، أن فكرة تقديم العيدية لأنها عادة قديمة كانت ولا تزال تمثل فرحة العيد عند الأطفال، وأكدت أن مديرية التضامن ببورسعيد كانت تهدف إلى تحويل دور الأيتام خلال العيد إلى ساحات للفرح والسعادة والبهجة والسرور، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تقديم أفضل الخدمات داخل المؤسسات الاجتماعية.

وأشارت وكيل وزارة التضامن، إلى أنها أكدت على الاستمرار في إجراءات حماية الأطفال ونزلاء الدور من مخاطر فيروس كورونا، وأكدت توفير المطهرات وكذلك الكمامات للعاملين والنزلاء، وكذلك المتابعة المستمرة للحالة الصحية والنفسية للأطفال.

وفي سياق متصل أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء خلال عيد الفطر المبارك، مشيرا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة ، ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وفى حى المناخ، خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قام رئيس حي المناخ الدكتور منصور بكري بتوزيع الكمامات على المواطنين وحثهم على ارتداء الكمامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما ناشد المواطنين بالاهتمام بأبنائهم وذويهم والتأكد من ارتدائهم الكمامات والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية.



وتستمر الحملات والمتابعة اليومية بنطاق الحى لمتابعة التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بسيارات الأجرة والميكروباصات والمحال بكافة المناطق بنطاق حى المناخ.



وفى حى الزهور، قامت حملة مساء أمس على الكافتيريات والمقاهي والمحال بنطاق حي الزهور بقيادة فوزى الوالى رئيس الحى، وقامت بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، حيث تم غلق وتشميع عدد ٢ محل لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وفى حى الضواحي، تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، أعمال رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بمناطق مختلفة بالضواحى، حيث تم إزالة تجمعات القمامة والمخلفات وكنس الرمال والأتربة من شوارع الحى وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها وحول محيط عدد من المدارس الواقعة بها يأتى ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بمختلف مناطق وقطاعات الحى، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وقرارات غلق المقاهى والكافتيريات فى التاسعة مساء.



وفى حى العرب، لليوم الثاني ساد الهدوء مختلف شوارع حي العرب في ثان أيام عيد الفطر المبارك مع تواصل إغلاق الشواطئ العامة والحدائق والأندية لمنع التجمعات.

وتابع المحاسب عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب، جهود الإدارات التنفيذية بحي العرب بالمرور على شاطئ البحر والحدائق، وذلك لفض أي تجمعات بشارع الكورنيش، وتم نشر عدد من الحواجز المرورية لمنع السيارات من الانتظار لمنع أي تجمعات ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك قد تم تعيين خدمات أمنية تنفيذا لقرار

رئيس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة والحدائق والمنتزهات.



فيما قام رئيس حي العرب بمتابعة الحالة والمرور على الخدمات والمنتزهات بمناطق حي العرب.



وفى حى الشرق، يتابع حي الشرق تنفيذ تطبيق قرار إغلاق المحلات والكافيهات والمولات التجارية بمحافظة بورسعيد من التاسعة مساء أثناء فترة إجازة العيد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وإزالة عدد من الإشغالات بقيادة العميد نعمان علي نعمان، رئيس الحي.

وفى مدينة بورفؤاد، شدد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، على تكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالغلق في التاسعة مساءًا ومتابعة الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، كما ناشد مجلس مدينة بورفؤاد المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وأكد محافظ بورسعيد متابعته المستمرة أولا بأول لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء خلال عيد الفطر للحد من التكدس والتجمعات ومنع انتشار العدوى، مشيرا إلى التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات وغرف عمليات الأحياء لرفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.

احتفالات العيد بدار الأيتام

احتفالات العيد بدار الأيتام

احتفالات العيد بدار الأيتام

احتفالات العيد بدار الأيتام

التضامن الإجتماعي

احتفالات العيد بدار الأيتام

احتفالات العيد بدار الأيتام

احتفالات العيد بدار الأيتام