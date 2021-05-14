روسيا تخطط للاستحواذ على خمس سوق الهيدروجين العالمي

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع طاقة الهيدروجين، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الجديدة يتعين أن يساهم في زيادة كفاءة إنتاج الهيدروجين وكذلك نقله وتخزينه.

وقال شولجينوف في تصريح لمجلة "سياسة الطاقة"، لسان حال وزارة الطاقة الروسية، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة: "إن روسيا تستهدف الاستحواذ على نحو 20% من سوق الهيدروجين العالمية"، موضحا أن تقنيات إنتاج الهيدروجين ليست بجديدة، حيث أن كل مصفاة تقريبا يمكنها إنتاج هذه المادة.

يُذكر أن الحكومة الروسية كشفت في أبريل الماضي عن وثيقة رسمية بشأن التخطيط لتطوير قطاع الهيدروجين لتصل قيمة صادراته بحلول العام 2050 إلى مستوى 100 مليار دولار.

ووفقا لهذه الوثيقة، سترفع روسيا صادرات الهيدروجين الصديق للبيئة بحلول العام 2024 إلى 200 ألف طن سنويا، وستحقق دخلا يتراوح بين 0.6 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع شحنات التصدير من الهيدروجين الروسي بحلول عام 2035 إلى ما بين مليوني و7 ملايين طن، وستصل إلى قيمة 7.8 مليار دولار و21.1 مليار دولار.

وقد أطلقت المفوضية الأوروبية، دعوة لجميع أعضاء تحالف الاتحاد الأوروبي للهيدروجين النظيف، البالغ عددهم أكثر من ألف عضو، لتقديم مشروعات لتقنيات وحلول الهيدروجين المتجددة ومنخفضة الكربون.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان - أن هذه خطوة مهمة في بناء خط أنابيب من المشروعات الاستثمارية القابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية الهيدروجين لأوروبا محايدة مناخيًا، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم المشروعات هو 7 مايو المقبل، فيما من المقرر أن يراجع الاجتماع القادم لمنتدى الهيدروجين يومي 17 و18 يونيو المشروعات المقدمة ويوفر فرصًا للتوفيق بينها.

وفي هذا السياق، قال مفوض السوق الداخلية الأوروبي تيري بريتون "الهيدروجين النظيف له دور رئيسي في السباق لإزالة الكربون من العديد من قطاعات اقتصادنا، بينما يساهم في صناعة أكثر مرونة وتنافسية في الاتحاد الأوروبي.. هذه الدعوة هي خطوة مهمة إلى الأمام في عمل الحلف، حيث ستساعد في بناء خط أنابيب المشروع وتقييم ومعالجة الثغرات والاختناقات في سلسلة قيمة الهيدروجين النظيف".

وتهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين إلى توسيع نطاق نشر الهيدروجين النظيف في أوروبا، حيث تحدد الاستراتيجية الهدف الاستراتيجي لتركيب 6 جيجاوات من المحلل الكهربائي للهيدروجين المتجدد، وإنتاج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2024، و40 جيجاوات من المحلل الكهربائي للهيدروجين المتجدد، و10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030.