الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«قومى للمرأة»: لا بلاغات تحرش خلال أول أيام العيد

أمل عبد المنعم مديرة
أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى بالقومى للمرأة

قالت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن غرفة عمليات المجلس لم ترصد أى حالات تحرش، وكذلك لم تتلق أى بلاغات خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، مضيفة أن المجلس خصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال الرقم  01007525600.

 وأضافت أمل عبد المنعم، أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة على تعاون المجلس القومي للمرأة المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وذلك سعيا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسى وحماية المرأة من العنف ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة .

وأشارت أمل عبد المنعم، إلى أنه مكتب الشكاوى يستقبل كل الاستفسارات القانونية والشكاوى وعلى حسب الاستفسار يتم مساعدة السيدات فى الوصول إلى حقها أو تقديم الاستشارة لها خلال سؤالها، وإعطاء التوجيهات السليمة، موضحة أنه بخصوص الإجراءات المتخذة فى حال وجود شكوى على الخط المختصر 15115، يتم التوجيه بالاستشارات القانونية للسيدة والتوجيهات السليمة لتحركها وفى حال الاحتياج لتدخل قانونى او قضائي يتم تحويلها لأحد المحامين المتطوعين بالمكتب ومتابعة الإجراءات القانونية والقضائية.

وتابعت "أن مكتب الشكاوى يستقبل جميع الشكاوى سواء من خلال الخط الساخن أو من خلال الحضور لمقر المجلس وفروعه"، وكذلك بعض الاستفسارات الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية.

فيما أعد المجلس القومى للمرأة فيديو تعريفي عن متابعة غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة وتلقيه الشكاوى، لتقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حال الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، فى ظل تعاون المجلس القومى مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وذلك سعيا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسي وحماية المرأة من العنف وجميع أشكاله.

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