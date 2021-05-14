تراجع جماعي لأسعار السلع الغذائية عالميا

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 14-5-2021، تراجعا جماعيا آخر جلسات الأسبوع الجاري بتعاملات الأسواق العالمية.

ويرصد «الدستور» في هذه السطور أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 14 مايو 2021 في تداولات البورصات العالمية.

وتراوح سعر الزيت 14-25 جنيهًا للعبوة الكيلو، والسكر 8 جنيهات للكيلو، وسجلت المكرونة 6.5 جنيهات للكيلو، بينما سجل الشاي 40 جرامًا 4 جنيهات، وسجل الدقيق 9 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الأرز ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع الغذائية.

أسعار القمح تهبط 5%

وسجلت أسعار القمح تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية وسجل الطن نحو 721.5 دولار مقابل 760 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 38 دولارا للطن الواحد بنسبة 5 %.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بالنسبة لأسعار الحبوب 11.2 % في مارس مقارنة مع أبريل الماضي وسجل ارتفاعا بنسبة 22 % منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة والقمح لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم وحدة تداعيات الموجة الثالثة لجائجة كورونا وتعرض الهند لاكبر أزمة في تاريخها جراء تطور السلالات وتحور فيرس كورونا.

وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم يونيو المقبل، صعدت عند 115 دولارًا للأردب، مرتفعة بنسبة 2.3 %، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.88%، لتتداول على ارتفاع عند 126 دولارًا للأردب بسبب موسم حصاد القمح عالميا.

ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16.5 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج 7.5 ملايين طن قمح محليًا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويًا.

وأدت التكهنات بشأن زيادة الطلب الصيني على القمح الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار، بعد إعلان الصين قائمة السلع الأمريكية التي سيتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية العقابية.

تراجع أسعار الأرز 0.43 سنت عالميا

كما شهدت أسعار الأرز الخام تراجعًا نسبيا خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 13.673 دولار للجوال 50 كيلو مقابل 14.108 دولار وقت سابق بانخفاض 0.43 سنتا عن الأسبوع الماضي.

في حين يتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة في مصر الجملة يتراوح بين 3600 - 3700 جنيه، وسعر الطن عريض الحبة الجملة بين 3800 - 4150 آلاف جنيه كما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة الجملة بين 5 - 6 آلاف جنيه، وسعر الطن العريض الحبة بين 6 - 7 آلاف جنيه وسجل سعر كيلو الأرز السائب 11 جنيها والمعبأ 12 جنيها كمتوسط في الاسواق اليوم.

وتستهلك مصر 2.6 مليون طن من الأرز سنويا في حين تم إنتاج نحو 5.7 مليون طن خلال عام 2020 من محصول الأرز، على أن يتم تصدير نحو 3 ملايين طن الفائض أو تخزينه، حيث يبدأ الموسم الجديد في سبتمبر من كل عام.

وتبلغ مساحة الأراضي لهذا المحصول سنويا نحو 1.1 مليون فدان منها 724 فدانًا تروى باستخدام مياه نهر النيل و200 ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150 ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.

أسعار السكر تهبط 7.4 دولار للطن

وهبطت أيضا أسعار السكر، وسجل سعر الطن نحو 455.5 دولار ، مقابل نحو462.90 دولار للطن الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 7.4 دولار، في حين تراوح سعر طن السكر في مصر بين 7000 إلى 7500 بحسب الجودة ومن المتوقع ارتفاع أسعار السكر عالميا مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.

فيما توقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل إجمالي حجم إنتاج مصر من السكر 3 ملايين طن خلال العام الجاري، مقابل استهلاك نحو 3.4 مليون طن عن نفس الفترة في حين يصل انتاج مصر من محصول بنجر السكر فقط نحو 1.8 ميون طن سنويا بزيادة عن 200 ألف طن عن العام الماضي.

تراجع أسعار السلع الحيوية الأخرى...والذرة يسجل 683.5 دولار للطن

وتباينت أسعار السلع الحيوية، حيث انخفضت أسعار الذرة الأمريكي وسجل سعر الطن نحو 683.5 دولار مقابل نحو722.62 دولار الأسبوع الماضي بتراجع قدره 39.12 دولار، في حين صعد سعر طن فول الصويا ليصل لـ 1598 دولار مقابل 1581.8 دولارًا الأسبوع الماضي بارتفاع قدره نحو 16.2 دولار للطن الواحد، في حين تراجع سعر طن الشوفان عند 376.6 دولار مقابل نحو 418.10 الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 41.5 دولارا عن الأسبوع الماضي.

في حين تراجعت أسعار طن البن الأمريكي، وسجلت نحو 145.3 دولار مقارنة بنحو 151.70 دولار الأسبوع الماضي بنحو 6.4 دولارا ، فيما تراجع سعر القطن الأمريكي لنحو 84.83 دولار للقنطار بانخفاض 4.37 دولارات ، وصعد سعر طن الكاكاو الي 2497 دولار، مقابل نحو 2408.5 دولار الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 88.5 دولار للطن.