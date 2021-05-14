كندا: إعطاء 17.2 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 17.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ337 ألفا و957 جرعة يوميا.. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 20 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكوفيد- 19 في كندا 31ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء 24 ألفا و 802 حالة وفاة.

ومضى عام و15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و728 ألفًا و960 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و356 ألفا و150حالة، وسجلت حالات التعافي 139 مليونًا و552 ألفًا و386 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.